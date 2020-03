Huawei P40 Lite i P40 Lite E bez usług i aplikacji Google

Zgodnie z przewidywaniami, nowe smartfony Huawei, w tym następca niezwykle popularnego w naszym kraju Huawei P30 Lite nie otrzymają dostępu do usług Google i będą całkowicie bazować na Hauwei Mobile Services. Spodziewano się jednak, że ten brak będzie się wiązał z niższą ceną urządzenia i choć tak Huawei będzie się starał wynagrodzić przyszłym klientom brak dostępu do znanych i używanych powszechnie usług (ale też braku wielu innych aplikacji, choćby tych bankowych czy dających dostęp do treści wideo). Tak się jednak nie stało. Oficjalna zapowiedź smartfona planowana jest na ten tydzień, jednak w sieci można już zamówić telefony.

