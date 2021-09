Usługi mobilne Huawei (HMS) rozwinęły się tak mocno, że trudno je dziś poznać

Huawei Mobile Services (HMS) nie jest już tą samą platformą co dwa lata temu. Firma włożyła dużo pracy, trudu i pieniędzy by stworzyć usługę dedykowaną urządzeniom Huawei i spełniającą jak najwięcej oczekiwań użytkowników.

Huawei Mobile Services jest z nami od lat

Na pewno pamiętacie, że już wiele lat temu smartfony Huawei pozwalały tworzyć i logować się za pomocą konta ID Huawei, z którego korzystano przede wszystkim podczas pobierania aplikacji z autorskiego sklepu z aplikacjami AppGallery. Platforma rośnie w siłę i w tej chwili może się pochwalić 390 milionami użytkowników z aktywnym ID Huawei, z czego aż 2,4 miliona przypada na Polskę. HMS to ekosystem, bowiem korzystanie z Huawei ID oferuje szereg ciekawych i przydatnych funkcji, które nie ograniczają się już tylko do smartfona, ale są obecne również na tabletach czy komputerach.

Czym jest Huawei ID?

ID Huawei to konto użytkownika będące niejako biletem wstępu do świata Huawei Mobile Services. Podczas jego zakładania można wykorzystać dowolny posiadany już adres e-mail lub skojarzyć Huawei ID z kontem Google albo Facebooka. Proces rejestracji jest bardzo prosty, a jego finalnym etapem jest weryfikacja przy użyciu numeru telefonu oraz kodu weryfikacyjnego przesyłanego w formie wiadomości SMS. Kiedy założycie już swoje konto Huawei ID, będziecie mogli korzystać z szeregu funkcji i usług HMS, a jest tego sporo. Jedną z najbardziej przydatnych jest bez wątpienia synchronizacja między urządzeniami zalogowanymi na tym samym koncie.

AppGallery, czyli sklep z aplikacjami

AppGallery to autorski sklep z aplikacjami, w którym znajdziecie masę apek polskich i światowych producentów. Są tam zarówno 6 popularnych aplikacji bankowych, jak również aplikacje rozrywkowe (na przykład Player, Deezer, Tidal, Ipla), związane z podróżami (na przykład Booking, Trip, SkyCash), gastronomią (na przykład Pyszne, Bolt Food, KFC), nawigacją i transportem (na przykład Jak Dojadę, iTaxi, Bolt) czy zakupami (choćby Allegro, Lidl Plus czy Żappka). Huawei regularnie informuje o kolejnych aplikacjach, które pojawiają się w AppGallery i na chwilę obecną katalog jest bardzo duży - nawet jeśli nie znajdziecie tam szukanej aplikacji, to prawie na pewno traficie na jakiś dobry zamiennik. AppGallery to również cała masa bardzo atrakcyjnych promocji, również na abonamenty w aplikacjach. Na tyle atrakcyjnych, że nawet jeśli normalnie nie przeszłoby Wam przez myśl opłacać jakiegoś abonamentu, to wręcz symboliczna promocyjna kwota raczej na pewno zachęci Was do spróbowania. Dzięki integracji AppGallery z Petal, nawet jeśli jakiejś aplikacji nie ma w sklepie, można ją tam wyszukać i pobrać prosto ze strony producenta lub innego repozytorium z aplikacjami.

Warto w tym miejscu nadmienić, że decydując się na korzystanie z aplikacji bankowej pobranej z AppGallery i działającej w oparciu o HMS, mamy dostęp do płatności z wykorzystaniem popularnego polskiego systemu BLIK.

Petal Maps

HMS to również prężnie rozwijające się Petal Maps. Dostawcą samych map jest tu popularna firma TomTom, więc o dokładność danych możecie być spokojni. Petal Maps oferuje najbardziej przydatne funkcje nawigacji, w tym planowanie trasy w oparciu o rzeczywisty ruch na drodze oraz informacje o warunkach drogowych na planowanej trasie. Aplikacja pozwala w łatwy sposób dodawać przystanki, na przykład na odpoczynek, opierając swoje propozycje na przykład o sugerowane strefy odpoczynku na autostradzie. Wyznaczając trasę możemy w trybie nawigacji wybrać również środek transportu - proponowana droga zostanie wtedy do niego dostosowana. Program pozwala również synchronizować ulubione miejsca oraz historię nawigacji z Chmurą w ramach ID Huawei.

Chmura Huawei

Skoro o danych w chmurze mowa, HMS to również usługa Chmura Huawei, w której możemy bezpiecznie przechowywać swoje dane. Umożliwia ona przywracanie danych oraz ustawień telefonu, synchronizację i transfer danych między urządzeniami mobilnymi HUAWEI oraz bezpieczne przechowywanie plików i dostęp do nich za pośrednictwem dysku Cloud Drive. Pozwala stworzyć kopię zapasową takich danych i aplikacji, jak kontakty, kalendarz, notatnik, informacje o zapisanych sieciach Wi-Fi, wybieranych numerach, wiadomościach, aplikacji pogody, zegarze, dyktafonie, ustawieniach i przeglądarce internetowej. Bardzo ciekawą funkcją jest synchronizacja galerii w Chmurze, pozwalająca magazynować w jednym miejscu w sieci wszystkie zdjęcia i filmy wykonane i nagrane przy użyciu aparatu - co ważne, archiwizowane są one automatycznie. Po zalogowaniu się do usługi można je wtedy swobodnie przeglądając i zapisywać na pozostałych urządzeniach, na których uruchomione jest konto Huawei ID.

Huawei Drive to natomiast osobisty dysk sieciowy pozwalający zapisywać w chmurze zdjęcia, muzykę, filmy, dokumenty, aplikacji czy też spakowane pliki. Danymi można zarządzać bezpośrednio z poziomu smartfona lub logując się na stronie cloud.huawei.com. Chmura Huawei to wygodny dostęp do danych niezależnie od tego, z jakiego urządzenia aktualnie korzystacie.

Poza tym HMS to również osobisty doradca/concierge Petal Search. Pozwala przeglądać internet oferując wiele przydatnych wskazówek i filtrów ułatwiających przeszukiwanie sieci na smartfonie. Pomoże w wyszukaniu aplikacji oraz ich aktualizacji, znajdzie na przykład lokalne atrakcje w pobliżu, najciekawsze oferty zakupowe, przetłumaczy treść na wybrany język czy pomoże w sprawdzeniu aktualnego kursu walut i przekalkulowaniu pieniędzy przed zakupami. Korzystając z HMS warto również sprawdzić aplikację Huawei Health, do której można podpiąć zarówno smartwatcha, opaskę fitness czy wagę i na bieżąco śledzić swoją aktywność oraz dotyczące aktualnej formy.

Jak więc widzicie, Huawei Mobile Services cały czas się rozwija, rośnie w siłę, stając się kompletną platformą dla użytkowników sprzętów Huawei. A nikt nawet nie wspomina by ten rozwój miał się w najbliższym czasie zatrzymać. Korzystanie z telefonów opartych o HMS na pewno będzie wymagało niewielkiej zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń, ale zapewnia wszystkie funkcjonalności z których użytkownicy korzystali dotychczas.

Tekst powstał we współpracy z Huawei.