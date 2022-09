Huawei pogodził wszystkich, Mate 50 z dostępem do satelitów Beidou

Huawei Mate 50 z łącznością satelitarną

Odkąd rząd Donalda Trumpa odciął Huawei od dostępu do usług Google popularność chińskiej marki drastycznie spadła. Nie oznacza to jednak, że Huawei całkowicie się poddał i przestał produkować nowe modele smartfonów. Wręcz przeciwnie, nadal całkiem prężnie działa na tym rynku i oferuje coraz to lepsze urządzenia, które pod względem technicznym nie odbiegają od konkurencji. Taki jest między innymi zaprezentowany wczoraj oficjalnie najnowszy flagowiec Huawei Mate 50, który oferuje świetną specyfikację (Snapdragon 8 Gen 1, 8 GB RAM, ekran OLED 120 Hz, topowe aparaty) oraz jak się okazuje coś, czego nie ma jeszcze nikt inny.

Huawei oficjalnie może już powiedzieć, że ich smartfon pozwoli na komunikację z praktycznie każdego miejsca na świecie. Modele z rodziny Mate 50 wyposażone zostały w specjalny moduł pozwalający na komunikację z chińskimi satelitami sieci BeiDou, których jest całkiem sporo na orbicie. Dzięki temu niezależnie od tego czy jest to jakieś odludne miejsce na Ziemi czy środek oceanu, posiadacz Huawei Mate 50 będzie mógł się komunikować ze światem. Nie oznacza to jednak możliwości prowadzenia rozmów, ze względu na rozmiary anteny w telefonie i limity technologii satelitarnej, funkcja ta ogranicza się tylko do możliwości przesyłania wiadomości tekstowych. W sytuacjach kryzysowych to jednak wystarczające, bo pozwala poinformować np. o swoim położeniu z każdego miejsca na świecie.

Niestety szczegółów na temat tego rozwiązania jeszcze nie podano, nie wiemy zatem czy jest to standardowa usługa dostępna w pakiecie ze smartfonem, czy wymaga opłacania dodatkowego abonamentu. Pewne jest natomiast, że Huawei może określać się mianem prekursora, bo nawet jeśli Apple potwierdzi dzisiaj podobne rozwiązanie w iPhone 14/14 Pro, to i tak będzie już tym drugim, który przegrał z Huawei.