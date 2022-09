Smartfony Huawei z serii nova 10 wchodzą do Polski! Co chiński gigant ma do zaoferowania?

Elegancki wygląd

Huawei zazwyczaj ma bardzo ładne smartfony, jednak nova 10 nie można odmówić pięknego wyglądu i szykownego designu. Smartfony, które zostały już zaprezentowane na tegorocznych targach IFA w Berlinie, miały srebrno-perłowy kolor ze złotym pierścieniem, który okalał tylne aparaty i całość wyglądała naprawdę gustownie.

Pozytywnie na estetykę wpływają również wymiary telefonu. Całość zamknięto bowiem w zgrabnych obudowach, gdzie nova 10 Pro mierzy zaledwie 7,88 mm, a nova 10 jest jeszcze smuklejsza, gdyż ma zaledwie 6,88 mm. Dodając do tego wykończenia w postaci lśniących ramek, otrzymujemy naprawdę porządne i ładnie wyglądające urządzenie.

Aparaty kradną całe show - i o dziwo nie te z tyłu

Na tyle smartfonów Huawei z serii nova 10 znajduje się potrójny układ, na który składają się aparat główny RYYB Ultra Vision o rozdzielczości 50 MP, obiektyw szerokokątny z matrycą 8 MP oraz dodatkowe oczko do wykrywania głębi. Całość jest wspomagana przez specjalne algorytmy, które zadbają o odpowiednią jakość zdjęć, niezależnie od pory ich wykonywania. nova 10 zostały również wyposażone w sensor o wielkości 1/1.56 cala, który zapewnia wysoką czułość na światło. Matryca filtrów barwnych Huawei RYYB dodatkowo zwiększa pobór światła o 40 procent, co w trybie Super Night Shot przekłada się na zwiększenie maksymalnej czułości aż do ISO 400000. Wszystkie te cechy wpływają na poprawę wyrazistości oraz szczegółowości zdjęć robionych w nocy i przy słabym oświetleniu.

Mimo wszystko, to nie tylne aparaty są główną zaletą serii nova 10. Nowa propozycja została bowiem wyposażona w aparat przedni z ultraszerokokątnym obiektywem i matrycą 60 MP. Gdyby tego było mało, lepsza wersja, nova 10 Pro, jest uzupełniona przez obiektyw do zbliżeń i portretów z matrycą 8 MP - i jak dumnie zapewnia Huawei, jest to pierwszy tak wyposażony smartfon w historii. Portrety oraz filmy w 4K, ujęte obiektywem o kącie widzenia 100 stopni, funkcję wideo Dual-View - całość brzmi naprawdę obiecująco. Chińska firma dodaje również, że kamerka selfie posiada precyzyjny i szybki autofocus z poczwórną detekcją fazy, co ma zagwarantować w połączeniu z oprogramowaniem jakość zbliżoną do profesjonalnych aparatów fotograficznych.

Pozostałe cechy nova 10

Huawei chwali się również baterią smartfona - w nova 10 Pro znajduje się ogniwo o pojemności 4500 mAh, a producent zaleca ładowanie telefonu ładowarką Huawei SuperCharge o mocy 100 W, przy okazji zapewniając, że w trybie Turbo ładowanie do pełna trwa blisko 20 minut. Podstawowy model posiada nieco mniejszą baterię o pojemności 4000 mAh, wspierająca moc 66 W, pozwalająca naładować telefon od 0 do 100 procent w niecałe 40 minut.

Jeśli chodzi o wyświetlacze - Huawei nova 10 Pro został wyposażony w matrycę o przekątnej 6,78 cala, a podstawowy Huawei nova 10 - 6,67 cala. W obu przypadkach jest to OLED z odświeżaniem 120 Hz i rozdzielczością 2652 x 1200 pikseli. Wyświetlacze obsługują P3 i technologię HDR10. Smartfony z linii nova 10 zostały także wyposażone w głośniki stereo z 80-stopniowym polem dźwięku Histen oraz funkcję rytmu dźwięku 3D.

Huawei nova 10 Pro został wyposażony w 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej, lub w przypadku podstawowego modelu nova 10 - 128 GB pamięci.

Cena i data premiery

Jak informuje producent, Huawei nova 10 Pro ma kosztować 2 999 zł, a Huawei nova 10 - 2 499 zł. Regularna sprzedaż smartfonów ruszy 10 października, natomiast od 28 września do 9 października 2022 roku będą one dostępne w ofercie specjalnej, w ramach której ich pierwsi nabywcy będą mogli odebrać słuchawki Huawei FreeBuds Pro 2 za 1 zł.

Źródło: Informacja prasowa