Cieńszy niż MacBook Air Huawei MateBook X już w Polsce. Premiery Huawei dostępne w sprzedaży

Huawei MateBook X i Huawei MateBook 14 w Polsce. Ceny i dostępność

Odświeżony Huawei MateBook X to przede wszystkim niemal pozbawiony ramek ekran dotykowy Infinite FullView Display o rozdzielczości 3200 x 2000 pikseli przy 278 PPI i jasności na poziomie 400 nitów. Napędza go procesor Intel Core i5-10210U z grafiką Intel UHD Graphics wspomagany przez 16 GB pamięci RAM, dysk SSD o pojemności 512 GB Laptop jest mniejszy niż kartka A4 i waży zaledwie 1 kg. Jego grubość to w najgrubszym punkcie 13,6 mm (dla porównania MacBook Air to 16,1 mm). Nowością jest też touchpad, który jest większy o 26% w porównaniu do poprzedniego modelu. Wyposażono go w technologię Huawei Share pozwalającą m.in. na szybkie wykrywanie i połączenie komputera ze smartfonem i wykorzystanie funkcji Multi-Screen Collaboration dającej możliwość korzystania z wielozadaniowości na kilku ekranach jednocześnie. Komputer ten będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: srebrnej i zielonej.

Huawei MateBook 14 to laptop z ekranem o rozdzielczości 2164 x 1440 pikseli napędzany przez procesor AMD Ryzen wyposażony w podwójny układ chłodniczy Huawei Shark Fin Fan. Na baterii działa do 10 godzin (oglądanie wideo i edycja plików) i w Polsce dostępny jest w dwóch konfiguracjach: AMD Ryzen 5 4600 H, 8 GB RAM, 256 GB SSD oraz AMD Ryzen 5 4600 H, 16 GB RAM, 512 GB SSD. Nie wiadomo natomiast, czy w sprzedaży pojawi się mocniejszy wariant z procesorem i Ryzen 7 4800 H, 16 GB RAM, 512 GB SSD).

MateBook X jest dostępny w rekomendowanej cenie detalicznej 6499 zł, natomiast MateBook 14 – w zależności od konfiguracji – dostępny jest w rekomendowanej cenie detalicznej 3599 zł lub 3999 zł. W czasie przedsprzedaży nowe laptopy można zamówić wraz ze smartwatchem Huawei Watch GT 2 i plecakiem Huawei Classic Backpack. Regularna sprzedaż ruszy 26 października. Oba komputery kupicie w oficjalnym sklepie Huawei lub u partnerów: Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, x-kom.

Huawei Freebuds Pro w Polsce. Cena i dostępność

Nowe słuchawki douszne Huawei Freebuds Pro, które na pierwszy rzut oka przypominają Apple Airpods Pro, mają być mocną konkurencją dla małych, bezprzewodowych słuchawek z funkcją aktywnej redukcji hałasu. Wyposażone w technologię Dual Anti Wind-noise znaczącą podniosą komfort prowadzenia rozmowy przez słuchawki w wietrznych warunkach — rozmówca ma nie słyszeć dodatkowego szumu. ANC wykorzystuje podwójny mikrofony i ma być lepszy niż dostępne na rynku produkty konkurencji (Freebuds Pro mają usunąć szum do 40 dB). Jako pierwsze wykorzystują tak zwany Dynamic Noise Cancellation składający się z tradycyjnej redukcji hałasu oraz algorytmów sztucznej inteligencji analizujących otoczenie. Dostępne będą trzy tryby: Cozy Mode, General, oraz Ultra. Nie mogło też zabraknąć trybu kontaktu, który pozwoli na usłyszenie otoczenia bez konieczności wyciągania słuchawek z uszu.

Słuchawki do Polski trafią 15 października w rekomendowanej cenie detalicznej 849 zł. W okresie sprzedaży premierowej między 15 a 30 października, kupicie je wraz z opaską sportową Huawei Band 4 Pro. Dostępne będą w kolorze białym i czarnym. Pod koniec października w sprzedaży pojawi się także wersja srebrna. Huawei Freebuds Pro kupicie w oficjalnym sklepie Huawei lub u partnerów: Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, x-kom.

Huawei P smart 2021 w Polsce. Cena i dostępność

Huawei ma jeszcze jedną nowość. To smartfon Huawei P smart 2021 z 6,67-calowym wyświetlaczem Full HD+ oraz z poczwórnym aparatem fotograficznym 48 Mpix. W środku znajdziecie ośmiordzeniowy procesor HiSilicon Kirin 710A wspomagany przez 4 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia za pomocą karty pamięci o pojemności do 512 GB. To także pojemna bateria 5000 mAh z obsługą technologii 22.5 W Huawei SuperCharge. Działa w oparciu o Androida 10 z EMUI i Huawei Mobile Services (HMS).

Od 7 do 25 października Huawei P smart 2021 możecie zamówić w przedsprzedaży wraz z bezprzewodowymi słuchawkami Huawei FreeBuds 3i lub opaską Huawei Band 4. Jego rekomendowana cena to 899 zł i możecie go kupić w oficjalnym sklepie Huawei lub u partnerów: Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, x-kom. Dostaniecie go także w Carrefour i MyCenter oraz u operatorów Orange, Play i Plus.