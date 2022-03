Hybrydowy MateBook E już w Polsce. Co oferuje sprzęt za 5699 zł?

Huawei wprowadza do sprzedaży w Polsce dwa nowe komputery. To hybrydowy Huawei MateBook E oraz 16-calowy Matebook. Oba są dostępne w specjalnych promocjach z prezentami.

Na tegorocznym MWC Hawuei zaprezentowało szereg nowych urządzeń, które w najbliższym czasie trafić miały do sprzedaży. Dziś już wiemy, że część tej oferty już teraz trafiła do Polski. To hybrydowy MateBook E oraz 16-calowy, ważący niecałe 2 kg MateBook.

Huawei MateBook E. Urządzenie dwa w jednym z Windowsem

MateBook E to pierwszy w portfolio Huawei sprzęt z 12,6-calowym ekranem OLED, który pełni funkcję dwóch urządzeń. Połączony z klawiaturą sprawdzi się jako wydajny laptop do pracy, po odłączeniu posłuży jako tablet do konsumpcji treści multimedialnych. Wyposażony w procesory Intela 11. generacji (w zależności od modelu do wyboru jest i3-1110G4, i5-1130G7 oraz i7-1160G7) i grafikę Intel UHD Graphics lub Intel Iris Xe Graphics. Do tego 8 lub 16 GB pamięci RAM (LPDDR4x), 128 GB, 256 GB, 512 GB pamięci wewnętrznej NVMe PCIe SSD. Urządzenia działają pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 11 Home Edition lub w trybie S mode (w zależności od wybranej konfiguracji).

Do 10 kwietnia laptop Huawei MateBook E dostępny jest w zestawie z rysikiem Huawei M-Pencil i bezprzewodowym głośnikiem Huawei Sound Joy. Na ten moment urządzenie jest dostępne wyłącznie w konfiguracji z procesorem Intel Core i5-1130G7, 16 GB RAM, dyskiem SSD o pojemności 512 GB oraz systemem Windows 10 Home Edition. Rekomendowana cena detaliczna urządzenia to 5699 zł.

Huawei MateBook 16. 2 kg wagi ciężkiej

Huawei MateBook 16 waży zaledwie 1,99 kg. Posiada duży, 16-calowy ekran o rozdzielczości 2520 x 1680 pikseli i zamknięty jest w smukłej aluminiowej obudowie. Jej najgrubsza część to 17,8 mm. Dostępny jest w dwóch konfiguracjach z procesorem AMD Ryzen 5-5600H oraz z procesorem AMD Ryzen 7-5800H. Wyposażony jest w dwa porty USB-C (transfer danych, ładowanie oraz DP), dwa porty USB 3.2 Gen 1. Do tego port HDMI oraz złącze słuchawkowe. W zestawie znajdziecie zasilacz USB-C 135 W

Huawei MateBook 16 z procesorem AMD Ryzen 5, 16 GB RAM i dyskiem SSD 512 GB można kupić w cenie 5199 zł. Konfigurację z procesorem AMD Ryzen 7, 16 GB i 512 GB SSD wyceniono na 5699 zł. Na obu modelach zainstalowany jest system operacyjny Windows 10 Home Edition.

Do 10 kwietnia laptop (niezależnie od konfiguracji) można kupić w zestawie z 27-calowym monitorem Huawei MateView GT.

Laptopy Huawei MateBook E oraz MateBook 16 z procesorem AMD Ryzen 5 są dostępne w sklepie internetowym huawei.pl,. Znajdziecie je również w sklepie Huawei Warszawa w centrum handlowym Westfield Arkadia. Nowe sprzęty dostępne są także w sklepach Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik. Oferta może różnić się w zależności od partnerów - szczegóły dostępne są w sklepach.