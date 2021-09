Huawei MateBook D15 to elegancki i solidny laptop za rozsądne pieniądze

Huawei MateBook D15 z to przy pierwszym kontakcie bardzo elegancka obudowa wykonana ze stopu aluminium i wykończona na metalowy połysk. Nowoczesnego wyglądu nadają sprzętowi również bardzo wąskie ramki wokół wyświetlacza - udało się to osiągnąć przenosząc kamerkę do wideokonferencji...do jednego z klawiszy na klawiaturze. To też super opcja dla osób, które cenią sobie prywatność.

Do tego niewielka waga, komplet potrzebnych portów, wydajny procesor Intel Core i5 10. generacji i zainstalowany od nowości Windows 10, którego już niebawem będziecie mogli zaktualizować do Windowsa 11. Chcecie dowiedzieć się więcej? W takim razie zapraszam na nasz materiał wideo.

Materiał powstał we współpracy z RTV Euro AGD.