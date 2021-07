Naprawdę fajny ten Huawei Mac… MateBook 14 – recenzja

Złącze USB-C, o którym wspomniałem, to także port ładowania w Huawei MateBooku 14. Producent dołącza w zestawie ładowarkę z tym portem o mocy 65 W oraz odpowiedni przewód, a taki zestaw może posłużyć także do ładowania smartfonów. Pojemność akumulatora w laptopie wynosi 56 Wh, co przy takiej specyfikacji przełożyć ma się na nawet 11 godzin pracy przy odtwarzaniu filmu w 1080p. W moich codziennych testach komputer był w stanie działać bez ładowarki nawet przez 9 godzin, co osiągałem w mało laboratoryjnych, ale praktycznych okolicznościach, czyli przy zróżnicowanym obciążeniu, jasności ekranu i wykonywanych działań. Nie zostawiłbym ładowarki jadąc wyjeżdżając na cały weekend, ale na czas pracy w biurze o ładowarce możecie zapomnieć.

Inspiracja Huaweia jest oczywista, ale czy to źle?

Huawei MateBook 14 to jeden z ciekawszych komputerów, z jakimi się spotkałem w ostatnim czasie. Wszystko dlatego, że sprawia on wrażenie, jakbym go znał już na wylot zanim po raz pierwszy z niego skorzystałem, a mimo to potrafił mnie zaskoczyć kilkoma rozwiązaniami. Na plus na pewno zaliczam inspirowaną konkurencją konstrukcję, proporcje i jakość ekranu, zestaw portów i ogólną ergonomikę, ale trudno mi przejść obojętnie obok decyzji z kamerką internetową i brakiem postępu w niektórych obszarach (touchpad). Za opisywany komputer przyszłoby nam zapłacić minimum 4999 zł, co wydaje się w miarę rozsądną kwotą pod względem stosunku ceny do jakości, bo jest to laptop naprawdę uniwersalny i wszechstronny, a przy okazji elegancki i rzeczywiście mobilny.

Huawei MateBook 14 2021 – plusy i minusy

+ proporcje i jakość ekranu

+ wygodna podświetlana klawiatura

+ niezła jakość dźwięku z wbudowanych głośników

+ czas pracy na jednym ładowaniu

+ – wtórna, ale sprawdzona konstrukcja

– umiejscowienie i jakość obrazu z kamerki internetowej

– klasyczny touchpad