Huawei Matebook 13 z procesorem AMD Ryzen 5 3500U dostępny jest w przedsprzedaży w dwóch wersjach, które różnią się tylko pojemnością dysku SSD, za 2999 PLN dostaniemy 256 GB, a za 3199 PLN – 512 GB. Poza tym specyfikacja jest identyczna i składa się na nią 8 GB pamięci RAM, układ graficzny Radeon Vega 8 oraz ekran o proporcjach 3:2 i rozdzielczości 2160×1440 pikseli z pełnym pokryciem palety barw sRGB. Ten model dostępny jest również z procesorem Intela, ale jego ceny wtedy zaczynają się od 3999 PLN (z dyskiem 512 GB), więc oferta z układem AMD wydaje się bardzo atrakcyjna.

W przypadku zakupu notebooka w przedsprzedaży, czyli do 12 lipca, w zestawie będziecie mogli zakupić etui oraz bezprzewodową myszkę, każde z tych akcesoriów za złotówkę. To co jeszcze warto podkreślić, to fakt, że komputer wyposażony jest w system Windows 10, kamerka do wideorozmów znajduje się nad ekranem (czyli standardowo), a cały komputer mierzy zaledwie 286 x 211 x 15 mm przy wadze 1,3 kg. Jedyny minus to bateria o pojemności 41,8 Wh, choć przy takich rozmiarach trudno wymagać czegoś większego.