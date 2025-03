Te słuchawki sprawią, że zmienisz swoje nawyki

Huawei wprowadza na rynek słuchawki FreeArc - model o otwartej konstrukcji, przeznaczony dla osób ceniących sobie inny rodzaj komfortu oraz świadomość tego co się dzieje dookoła nich, także podczas aktywności. Słuchawki charakteryzują się specyficznym designem - mają za zadanie zapewnić stabilność i wygodę użytkowania w każdych warunkach.

HUAWEI FreeArc - nowe otwarte słuchawki dla aktywnych

HUAWEI FreeArc - specyfikacja słuchawek

Jak zbudowane są nowe słuchawki HUAWEI? FreeArc wykorzystują mostek C-bridge Design, wykonany ze stopu niklowo-tytanowego, co ma gwarantować elastyczność i dopasowanie do ucha. Konstrukcja z trzema punktami podparcia i zakrzywionym kształtem ma na celu minimalizację nacisku. Otwarte douszne rozwiązanie pozwala na przepływ powietrza i zachowanie świadomości dźwięków otoczenia. Słuchawki posiadają certyfikat IP57, co oznacza odporność na wodę i kurz.

Mimo otwartej konstrukcji, słuchawki mają oferować prywatność dźwięku dzięki systemowi odwracania fal dźwiękowych. Wyposażono je w przetwornik 17 × 12 mm oraz algorytmy dynamicznego basu i adaptacyjnej normalizacji głośności. System dwóch mikrofonów z algorytmem DNN ma zapewniać jakość rozmów. Słuchawki oferują łączność Bluetooth z zasięgiem do 400 metrów w idealnych warunkach.

HUAWEI FreeArc zapewniają do 7 godzin ciągłego odtwarzania muzyki, a etui ładujące wydłuża ten czas do 28 godzin. Szybkie ładowanie umożliwia 3 godziny słuchania po 10 minutach ładowania. Słuchawki pozwalają na jednoczesne połączenie z dwoma urządzeniami. Aplikacja HUAWEI AI Life oferuje funkcje personalizacji ustawień i gestów, w tym sterowanie głośnością poprzez przeciągnięcie palcem - to bardzo ważne, by podczas treningów nie musieć sięgać po telefon czy inne urządzenie w celu zmiany poziomu głośności multimediów czy sterowania nimi.

HUAWEI FreeArc - cena i dostępność

Sugerowana cena detaliczna HUAWEI FreeArc to 499 zł. W okresie premierowym, od 13 marca do 13 kwietnia 2025 r., słuchawki będą dostępne w cenie promocyjnej 399 zł. Dostępne są u partnerów Huawei oraz w oficjalnym sklepie internetowym, gdzie można znaleźć dodatkowe opcje zakupu.