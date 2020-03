Huawei robi co w ich mocy, by w App Gallery było więcej aplikacji. Burzy nawet złoty podział zysków

App Store i Google Play od lat trzymają się tych samych podziałów zysków. 70% trafia do kieszeni twórców gier i aplikacji, 30% dla nich: jako firm dostarczających usługi i zaplecze. To porządek który nie wszystkim odpowiada — dlatego też co jakiś czas słychać o buntach deweloperów i wydawców, Epic Games postanowił nawet ostentacyjnie ominąć Google Play (chociaż, ze względu na specyfikę iOS, tego samego nie zrobił z App Store). Huawei zaczynając od nowa po nałożonej przez administrację Stanów Zjednoczonych blokadzie, chce zachęcić twórców aplikacji bardziej korzystnym dla nich podziałem zysków.

Więcej pieniędzy dla twórców aplikacji — tak Huawei walczy o aplikacje w swoim App Gallery

Jeżeli przed 30 czerwca deweloperzy zdecydują się skorzystać z oferty Huawei, mogą liczyć na dużo bardziej korzystne rozliczenie, niż ma to miejsce na konkurencyjnych platformach… przynajmniej przez jakiś czas:

Kategorie aplikacji Tradycyjny podział zysków (Huawei: Developer) Procentowy udział w przychodach(Huawei:Developer) Pierwszych 12 miesięcy Miesiące 13-24 Edukacyjne 20%:80% 0%:100% 10%:90% Gry 30%:70% 15%:85% 15%:85% Media, rozrywka, narzędzia, komunikacja, książki, fotografia, i inne. 30%:70% 0%:100% 15%:85%

Jak widać — jest o co walczyć… z założeniem, oczywiście, że ludzie chętnie będą zaglądać do App Gallery. Ale patrząc na nową linię fantastycznie się zapowiadających tanich smartfonów od Huawei (P40 Lite, P40 Lite E), w których to właśnie on będzie głównym sklepem z aplikacjami, ma to szansę się udać. No i może okazać się fajną szansą szczególnie dla tych mniejszych twórców, którzy w App Store czy Google Play by utonęli w oceanie rozmaitości. To właśnie dla nich mniejszy sklep i większy procent zysków może okazać się wyjątkowo kuszącą propozycją.

