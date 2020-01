Huawei pokazuje Google środkowy palec. Chińczycy nie potrzebują już giganta

Huawei widzi to w ten sposób – korzystamy z Androida, bo tak jest wygodnie, ale nie korzystamy z usług Google. Nie wpuszczamy ich do naszych telefonów – chyba, że konsument stwierdzi inaczej i sam je doinstaluje na swoich urządzeniach. Jednocześnie, nasz OS (de facto będący Androidem) jest absolutnie zgodny z tym, co tworzą deweloperzy z myślą o „typowym Androidzie” i takie programy również umieszczamy w naszym repozytorium z aplikacjami. Huawei musi teraz stworzyć własny odpowiednik „Google Play Services”, który jest również zbiorem różnych API. W tym momencie, Huawei udało się wytworzyć własne wersje 24 z 60 najważniejszych API z Google Play Services – prace cały czas trwają.

Jednocześnie, Huawei cały czas ma nadzieję, że jego sklep – AppGallery stanie się trzecim liczącym się repozytorium na świecie, stanowiąc realną alternatywę dla Google Play. Czy jest to dobra strategia? Cóż – innej Huawei raczej mieć nie będzie. Firma nie ma wyjścia, musi uniezależnić się o Google i tym samym, od decyzji, które zapadają w amerykańskiej administracji. Wiadomo jednak, że będzie wiązało się to z pewnymi trudnościami – najważniejsze będą dotyczyć z pewnością mniejszego zainteresowania użytkowników telefonami od Chińczyków.