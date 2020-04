Ciekawe ile przyzwyczajeń z tego domowego zamknięcia zostanie z nami już na zawsze

Duża część redakcji Antyweb nie pracuje i nie mieszka w Warszawie, więc zdalna praca to dla nas codzienność. Mamy od dawna ograne poszczególne platformy, takie jak Slack, Trello, Discord czy TeamSpeak, więc w tym temacie nic się u nas nie zmieniło. Jestem jednak bardzo ciekawy jak do tematu podejdą firmy, dla których tego typu praca nie była codziennością. Skoro wykorzystując Zooma czy inny serwis oferujący grupowe rozmowy wideo są w stanie przeprowadzić spotkania i ogarnąć swoje burze mózgów (o ile oczywiście faktycznie zdaje to u nich egzamin), to niewykluczone, że kiedy wszystko wróci do normalności, będą z tych rozwiązań korzystać regularnie. To oznaczałoby przecież oszczędności dotyczące dojazdów na spotkania, szczególnie kiedy część firmy mieści się w innym zakątku kraju.

Generalnie przymusowa praca zdalna rzuci na wiele firm zupełnie inne światło. Wiele z nich oczywiście funkcjonuje przez to w ograniczonym zakresie lub w ogóle praca z domu to fikcja – ale w zasadzie już w pierwszych tygodniach domowego zamknięcia pojawiały się analizy sugerujące, że duża część pracowników nie wróci po pandemii do biur. Skoro są w stanie efektywnie działać bez pojawiania się w korpo, to czemu ktoś miałby płacić za ich miejsce przy biurku? Standardowe 8 godzin pracy to przecież też posiłek, papierosek, ploteczki i nieproduktywne godziny spędzone na równie nieproduktywnych spotkaniach – w myśl zasady „odpiknę się przy wejściu, odpiknę się przy wyjściu i dzień pracy zaliczony”. Na domowym poligonie, gdzie co chwila do pokoju puka dziecka, trzeba znaleźć chwilę czasu na pomoc w e-lekcji, wiele osób wspina się na szczyty swojej produktywności i magicznym sposobem jest w stanie w 3 godziny wykonać pracę, która w biurze zajmowała 8 godzin. Pewnie korporacyjni specjaliści od efektywności już analizują tabele i planują sugestie dotyczące zmian, które zostaną wdrożone w kolejnych latach.