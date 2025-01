Bezpieczeństwo i sztuczna inteligencja - oto filary, na które stawia komputerowy gigant w 2025!

Firma HP opowiada o planach na przyszłość. Na czym skupi się w tym roku?

HP w tym roku koncentrować będzie swoje działania w pięciu strategicznych obszarach. Takich, które mają kluczowe znaczenie dla dalszego wzrostu firmy:

Infrastruktura hybrydowa – czyli rozwój zaawansowanych technologii wspierających pracę w modelu hybrydowym, która stała się codziennością dla wielu z nas -- niezależnie od branży;

Tych pięć zagadnień otrzymuje od HP priorytet. Firma przewiduje, że to właśnie wymienione wyżej segmenty pozwolą osiągnąć prognozowane przychody na poziomie 15 miliardów dolarów do końca 2025 roku, co oznaczałoby wzrost o 5 miliardów dolarów na przestrzeni czterech lat (czyli od 2022 roku).

Oczkiem w głowie HP staje się sztuczna inteligencja i bezpieczeństwo. Firma stawia na rozwój w tych obszarach

HP stawia na innowacje w obszarach kluczowych dla przyszłości branży technologicznej. Wśród głównych kierunków rozwoju na 2025 rok znalazły się:

Rozwój rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (AI) ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania inteligentnych systemów wspierających automatyzację i efektywność pracy;

– szeroko pojęte, kompleksowe, procesy modernizacyjne, których celem jest zwiększenie innowacyjnoci oraz operacyjnej efektywność firm; Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo punktów końcowych – w dobie stale rosnących zagrożeń, niezwykle istotnym stało się wzmacnianie ochrony danych oraz odpowiednie zabezpieczanie urządzeń końcowych przed cyberzagrożeniami. HP bierze to sobie do serca i intensywnie rozpoczyna nad tym pracować.

Ponadto firma zapowiada płynne dostosowanie swojej strategii do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku, oferując nowoczesne rozwiązania zarówno dla firm, jak i użytkowników indywidualnych. Dążąc do utrzymania pozycji lidera w branży IT, firma kładzie nacisk na rozwój innowacyjnych technologii oraz usprawnienie procesów cyfrowych.