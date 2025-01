Gamingowy zawrót głowy. HP odpala petardę w sam raz na nowy rok

HP w swojej ofercie dla graczy ma serię OMEN, w której znajdziemy szereg nowoczesnych rozwiązań – od komputerów, po monitory. Firma dostarcza też klawiatur i myszek, dzięki którym rozgrywka wchodzi na wyższy poziom. Tegoroczna odsłona nowych modeli popularnych laptopów i komputerów sprawi, że nawet najbardziej wymagające gry nie będą stanowiły problemu – zarówno stacjonarnie, jak i w biegu. HP Omen 16 wyróżnia się jako jeden z najcichszych laptopów gamingowych, co zapewnia komfort podczas długich sesji grania. Jego nowoczesne podzespoły (procesory Intel i Ryzen) i karta graficzna (NVIDIA® GeForce RTX 4050 z 6 GB GDDR6) i do 32 GB pamięci RAM gwarantują wysoką wydajność zarówno w grach, jak i w wymagających zadaniach.

Z kolei HP Omen 16L to coś dla osób szukających rozwiązań stacjonarnych. Jego estetyczny design z obudową w kolorze białym lub czarnym oraz solidna konstrukcja sprawiają, że jest to atrakcyjna opcja z możliwością dostosowania niemal każdego podzespołu i późniejszego jego wymienienia na mocniejszy wariant. HP Omen Max 16 integruje zaawansowane technologie graficzne i przetwarzające, co czyni go doskonałym wyborem nie tylko dla profesjonalnych graczy, ale także dla twórców treści. Tym bardziej, że wyposażony jest w najnowsze podzespoły, w tym najnowszą kartę graficzną od NVIDIA, do 64 GB pamięci RAM, do 1 TB pamięci wewnętrznej.

Natomiast HP Omen Victus 15 oferuje dobrą wydajność w grach przy zachowaniu konkurencyjnej ceny, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla graczy z ograniczonym budżetem. Laptop ten został zaprojektowany z myślą o codziennym użytkowaniu, zapewniając równowagę między wydajnością a mobilnością. W ten sposób nowe modele HP odpowiadają na różnorodne potrzeby graczy, od tych poszukujących najwyższej wydajności po osoby preferujące bardziej przystępne opcje.

HP z nowościami dla graczy na 2025. Jest na co czekać

W tym roku w sprzedaży pojawią się też nowe modele monitorów HP Omen. W zależności od modelu, dostępne będą wyświetlacze o przekątnej od 27 do 34 cali. Wśród nich znajdziemy OMEN 27qs G2 Gaming Monitor charakteryzujący się przede wszystkim wysokim odświeżaniem na poziomie 280 Hz, co ma być pierwszym tego typu rozwiązaniem na rynku. Do tego matryca IPS Black z certyfikatem VESA DisplayHDR, podświetlenie aRGB, czy wbudowane głośniki stereo.

W ofercie dostępny też będzie OMEN 32x Smart Gaming Monitor i jak sama nazwa wskazuje, będzie oferował możliwości znane z nowoczesnych telewizorów – a wszystko za sprawą systemu Google TV, który pozwala nie tylko na instalowanie aplikacji do oglądania filmów i seriali z popularnych VOD, ale także korzystanie z usług strumieniowa gier z chmury. Całość dostępna na 31,5-calowym ekranie o rozdzielczości 4K UHD ze wsparciem odświeżania 144 Hz, Dolby Vision, VESA DisplayHDR 400, wyposażonym w port DisplayPort 1.4, dwa porty HDMI 2.1 i jedno USB-C (65W USB Power Delivery, Alt mode DisplayPort 1.4).

Komputery, monitory, myszki. Bogata oferta dla graczy od HP

Jednak samymi komputerami i monitorami człowiek nie żyje. Potrzebne będą też dodatkowe akcesoria – w tym myszki. W tym roku HP ma cały szereg nowości jeśli chodzi właśnie o nie. Wśród zaprezentowanych wyróżniają się dwa modele: HyperX Pulsefire Saga oraz HyperX Pulsefire Saga Pro. Obie myszki mają modularną konstrukcję, co pozwala na łatwe dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb gracza. Pierwsza z nich oferuje z przewodowe połączenie, natomiast ta z dopiskiem Pro jest w pełni bezprzewodowa i wyróżnia się funkcją Instant Pair, eliminując potrzebę stosowania dongla do połączenia (dotyczy to wybranych modeli laptopów OMEN). Obie myszki są wyposażone w czujnik HyperX 26K oraz przełączniki optyczne, co podnosi ich wydajność. HyperX Saga Pro działa na baterii AAA, oferując do 90 godzin pracy. Dodatkowo, obie myszki są kompatybilne z nowymi ślizgaczami HyperX Glass Skates, które umożliwiają płynne poruszanie się po podkładkach materiałowych. W sprzedaży pojawią się też nowe modele myszek Pulsefire Fuse, Pulsefire Haste 2 Pro oraz HyperX Pulsefire Haste 2 S.

Cennik i dostępność zaprezentowanych na CES nowych urządzeń dla graczy zależna będzie od rynków, na które trafią konkretne sprzęty. Szczegóły będą znany bliżej premiery w Polsce, która nastąpi w ciągu najbliższych kilku miesięcy.