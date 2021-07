Nadchodzący film od dawna wzbudza ogromne emocje i to tak z wielu powodów. Scenariusz powstał na bazie książki "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed", która opowiada zakulisowe historie rodziny Guccich, w tym głośne skandale oraz sprawę śmierci Maurizio Gucci, w którego wciela się Adam Driver.

Marvel ani myśli się zatrzymywać. Znamy datę premiery „Hawkeye” na Disney+

Obsada filmu House of Gucci

Skazana za zorganizowanie zamachu na byłego męża została Patrizi Reggiani - w tej roli Lady Gaga, która powraca na duży ekran walcząc o kolejną nominację do Oscara. Aldo Gucci zagra Al Pacino, a w Paolego Gucci wcieli się Jared Leto, który przeszedł ogromną metamorfozę w przyczepie od make-upu. Gwiazdorską obsadę uzupełnia Jeremy Irons grający Rodolfo Gucci.

To coś dla fanów Deadpoola. Musicie zobaczyć „Legion samobójców” – recenzja filmu

Wielokrotnie byliśmy świadkami tego, jak cała plejada gwiazd na ekranie nie zdołała stworzyć ciekawego i przekonującego widowiska, ale po zobaczeniu zwiastunu naprawdę trudno mi jest uwierzyć, że "House of Gucci" nie będzie sukcesem. Film może nie okazać się tak dobry, jak się tego spodziewamy, ale do wtopy będzie mu raczej daleko.

Zwiastun House of Gucci. Data premiery

Ridley Scott zajął się reżyserią filmu, mimo że rzekomo rozważano także zatrudnienie Martina Scorsese. Scenariusz napisał Roberto Bentivegna, a film powstał we współpracy z domem modu Gucci, mimo że ten nie należy już do rodziny Guccich. Prawnuczka założyciela domu opublikowała pełen emocji wpis, w którym wspomina o rozczarowaniu całej rodziny i podkreśla, że film powstał tylko w celach zarobkowych i opowiada o rzeczach, które nie powinny ujrzeć światła dziennego.

Nowości Netflix na sierpień, a w wśród nich sporo dobra!

Premiera filmu zaplanowana jest na 24 listopada 2021 roku.