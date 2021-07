Clint Barton (Jeremy Renner) jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych postaci i darzoną sporą sympatią przez widzów, dlatego nikogo nie dziwi spore zainteresowanie jego solowym projektem, który trafi na Disney+ jesienią. Do premiery zostało jeszcze trochę czasu, bo debiut na platformie Disney+ zaplanowany jest na jesień – kto wie, może do tego czasu doczekamy się wprowadzenia usługi do Polski i będziemy mogli śledzić losy dwójki Hawkeye’ów na małych ekranach.

Dwójka Hawkeye’ów w serialu „Hawkeye” na Disney+