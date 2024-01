Oto smartfon który otwiera nowy rozdział w historii elektroniki!

HONOR Magic V2 zapowiedziany w Europie. To rewolucyjny składak

HONOR zaprezentował dziś swój nowy smartfon — HONOR Magic V2. Firma dumnie informuje, że jest to najcieńsze składane urządzenie na świecie. Ponadto HONOR donosi, że po dwóch latach pracy nad Magic V2 udało się wprowadzić do niego „ponad 210 przełomowych rozwiązań technologicznych”, do których można zaliczyć ultracienką baterię, system chłodzenia czy tytanowy zawias.

Źródło: HONOR

Nowy składak od Honora waży 231 g i ma zaledwie 9,9 mm grubości po złożeniu, co jest najlepszym wynikiem do tej pory. Całość zasila podwójna bateria o łącznej pojemności 5000 mAh, w której zastosowano kompozyt krzemowo-węglowy. Takie rozwiązanie sprawia, że ogniwo ma zaledwie 2,72 mm średniej grubości. Poza smukłą budową HONOR Magic V2 może pochwalić się wcześniej wspominanym zawiasem ze stopu tytanu. Co ciekawe, po raz pierwszy w historii składanych smartfonów do jego stworzenia wykorzystano technologię druku 3D. Wytrzymałość urządzenia została potwierdzona certyfikatem SGS, gwarantując ponad 400 tysięcy zgięć, co ma przełożyć się na 10 lat codziennego użytkowania.

Źródło: HONOR

Aparaty i design we współpracy z Porsche

HONOR ponadto informuje, że smartfon został wyposażony w potrójny system aparatów. Główny obiektyw posiada 50 MP i jest wspierany przez optyczną stabilizację obrazu. Całość uzupełnia teleobiektyw 20 MP oraz obiektyw szerokokątny 50 MP. Przedni, podwójny aparat składa się z dwóch obiektywów 16 MP. Do tego smartfon ma wbudowany dynamiczny czujnik oświetlenia otoczenia, technologię Circadian Night Display, która filtruje niebieskie światło oraz posiada częstotliwość modulacji PWM 3840 Hz, przekładającą się na brak migotania obrazu nawet przy przyciemnionym ekranie. HONOR Magic V2 został wyposażony również w tryb Dual Tasking Efficiency, dzięki któremu można podzielić ekran na dwie osobne części.

Źródło: HONOR

Do tego smartfon PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR wyróżnia charakterystyczny design inspirowany sportowymi samochodami. Linia przebiegająca przez tył urządzenia nawiązuje do maski słynnego Porsche 911. Wprowadzono też poprawiony uchwyt, który — jak zapewnia producent — znacznie poprawia jakość korzystania z urządzenia. PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR inspiruje się samochodami Porsche również pod względem kolorystyki, wprowadzając nowy wariant Agate Grey.

Źródło: HONOR

Źródło, grafika wyróżniająca: HONOR