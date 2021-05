Honor wraca do gry. Nowe smartfony firmy z usługami Google

Sub-marka Honor zadebiutowała w 2013 roku — i należała wówczas do Huawei Technologies. Po banie jaki na smartfony Huawei nałożyła administracja Stanów Zjednoczonych, zarówno urządzenia Huawei jak i Honor zaczęły znikać z radaru. Użytkowników nie interesowały kombinacje, obchodzenie ograniczeń – zaczęli wybierać sprzęty od konkurencji, ale nawet na rodzimym rynku gdzie dostępu do usług Google nigdy nie było – i tak zaczęły one tracić pozycję lidera. Poza Państwem Środka sytuacja wygląda dużo, dużo, dużo gorzej — i nawet sprzedaż urządzeń bez usług Google w wyjątkowo konkurencyjnych cenach nic nie zmieniła. Jesienią ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, że Huawei sprzeda markę Honor. Po przejęciu nie są na nie nałożone żadne sankcje, więc może liczyć na nowy początek. Taki z usługami Google na pokładzie.

Seria smartfonów Honor 50 z usługami Google

Kilka ostatnich urządzeń wydawanych pod marką Honor, podobnie jak te od Huawei, pozbawione były dostępu do usług Google. Można było kombinować, ale prawda jest taka, że na dłuższą metę była to po prostu zabawa w kotka i myszkę – dla miłośników oferty Googla nie warta świeczki. Zwłaszcza, że w międzyczasie na rynku pojawiły się warte uwagi, tanie, alternatywy — jak chociażby te od RealMe. Dobra wiadomość dla fanów Honora jest taki, że ich najnowsza seria urządzeń – Honor 50 – wystartuje już z usługami Google. Można było się tego spodziewać, ale teraz otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie na niemieckim koncie twitterowym marki, która w odpowiedzi na jedno z pytań o nadchodzący smartfon potwierdziła dobre wieści. A przy okazji nie pozostawiła też złudzeń odnośnie tego, że Magic UI zostaje – i doczeka się nowych sztuczek. W chwili pisania tego wpisu – wspomniany Tweet został już skasowany, ale internet nie zapomina — i na Android Authority możecie zobaczyć zrzuty wraz z tłumaczeniem. Nowy początek brzmi dumnie, ale czy przy nowych graczach uda się jeszcze odzyskać wiernych klientów?