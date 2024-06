HONOR 200 to aparat z funkcją smartfona. Wkrótce trafi do Polski

HONOR 200 to nowa seria smartfonów przeznaczonych dla osób, dla których kluczowe znaczenie ma jakość zdjęć. Zaprezentowane dzisiaj telefony dostępne będą w 3 wersjach i trafią do sprzedaży w Polsce już w lipcu.

HONOR 200 to bardziej aparaty niż smartfony

Sloganem promującym nową serię smartfonów HONOR 200 jest "Mistrz portretów" i to chyba dosadnie podkreśla na co położono tutaj nacisk. Szczególnie w przypadku bazowego modelu HONOR 200 oraz wersji 200 Pro, bo w sprzedaży pojawi się też tradycyjnie wersja Lite, która pod względem zastosowanych aparatów już nieco odstaje. Jak możemy przeczytać w materiałach producenta, najważniejszymi elementami w fotografii portretowej są światło i cień, dlatego urządzenia z serii HONOR 200 zostały wyposażone w zaawansowane technologie i oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji, które potrafi rozpoznać nawet najbardziej subtelne zmiany oświetlenia.

Za głównym aparatem portretowym HONOR 200 Pro znajduje się światłoczuła matryca Super Dynamic H9000 o rozdzielczości 50 MP, która umożliwia użytkownikom robienie zdjęć z idealnym balansem światła i cienia nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Dzięki technologii łączenia 4 pikseli w 1 o rozmiarze 2,4 μm użytkownicy mogą uchwycić na swoich zdjęciach złożone szczegóły także w słabym świetle. Oprócz tego HONOR 200 Pro jest wyposażony w portretowy teleobiektyw o rozdzielczości 50 MP i matrycę Sony dostosowaną do zdjęć o długiej ogniskowej. HONOR 200 Pro ma również mechanizm portretowy HONOR AI, który wspierany jest przez ulepszoną sztuczną inteligencję szkoloną na ponad 1000 scenariuszy oświetleniowych. Dodatkowo potrójny aparat portretowy 50 MP jest wyposażony w ulepszony format zapisu nieobrobionych zdjęć – HONOR RAW Domain Algorithm, który rejestruje ujęcia portretowe z poprawną ekspozycją w jasnych obszarach, a jednocześnie zachowuje szczegóły w ciemniejszych przestrzeniach.

Do sprzedaży trafi też smartfon HONOR 200 Lite, który został wyposażony w potrójny system aparatów umożliwiający użytkownikom robienie zdjęć portretowych z wieloma szczegółami. W skład zestawu wchodzi główny obiektyw 108 MP z przysłoną f/1.75, szerokokątny obiektyw 5MP oraz obiektyw makro 2MP. Urządzenie ma też przedni aparat 50MP ze specjalną lampą błyskową Selfie Light, zapewniającą odpowiednie oświetlenie podczas robienia zdjęć typu selfie. We wszystkich trzech smartfonach znajdziemy natomiast ekran AMOLED z modulacją PWM 3840 Hz, która obniża zmęczenie wzroku oraz jasnością dochodzącą do nawet 2000 nitów.

HONOR 200 Pro zostanie wyposażony też w topową specyfikację ze Snapdragonem 8s Gen 3 na czele oraz 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci na dane. Co więcej jego bateria o pojemności 5200 mAh może być ładowana z mocą nawet 100 W przewodowo oraz 66 W bezprzewodowo. Zapewnia to możliwość naładowania smartfona w nieco ponad 40 minut. W przypadku wersji HONOR 200 Lite do dyspozycji mamy mieć 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci na dane. Wszystkie trzy smartfony pracują pod kontrolą systemu Magic OS 8.0, a do sprzedaży trafią już w lipcu. Ceny powinniśmy poznać za kilka minut, jak tylko zakończy się oficjalna prezentacja.