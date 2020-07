Na początku czerwca przedstawialiśmy Wam listę smartfonów Huawei oraz HONOR z europejskiej dystrybucji, które otrzymają aktualizację do najnowszej odsłony Androida 10 z nakładką EMUI 10.1. W ciągu ostatnich tygodni wielu użytkowników miało możliwość pobrania i zainstalowania nowego systemu na różnych urządzeniach. Od Huawei P30 Pro, P 30, czy różnych modeli z linii Mate 20. W tym gronie znalazły się też smartfony serii HONOR. Jeżeli jesteście użytkownikami HONOR 20 i HONOR 20 Pro to powinniście mieć już możliwość pobrania aktualizacji Magic UI 3.1 będącej odpowiednikiem EMUI 10.1 z Android 10.

Osobiście nie mam możliwości sprawdzenia, czy aktualizacji Magic UI 3.1 w wersji 10.1.0.230 już jest, ale jeśli wierzyć wpisom z Reddit (udostępnionym m.in. przez użytkownika z Polski), czy informacjom przekazywanym przez portal XDA Developers, to w aplikacji Wsparcie znajdziecie informację o gotowości do pobrania pakietu instalacyjnego. Waży on dość dużo — ponad 4,6 GB więc warto połączyć się z siecią Wi-Fi przed sciągnięciem plików i zainstalowaniem nowego systemu. Lista zmian jest niemal identyczna, co w przypadku EMUI 10.1 i udostępnione funkcje i narzędzia będą znajome tym, którzy mieli wcześniej styczność z telefonami Huawei działającymi na tym systemie.

Aktualizacja Magic UI 3.1 (EMUI 10.1) dla HONOR 20 i HONOR 20 Pro już dostępna. Najważniejsze zmiany

A co ciekawego przynosi aktualizacja EMUI 10.1/Magic UI 3.1, która z każdym tygodniem trafia do użytkowników różnych modeli smartfonów Huawei i HONOR? To między innymi MeeTime pozwalające na prowadzenie wygodnych rozmów wideo (także z kilkoma osobami jednocześnie) z dodatkową możliwością udostępniania widoku ekranu głównego smartfona. To też przebudowany „Always On Display” wyświetlający na kompatybilnych urządzeniach więcej informacji.

Wprowadzono nową funkcję udostępniania plików (Huawei Share), klonowanie obrazu, Huawei Cast+ pozwalające na przesłanie obrazu z gier na ekran telewizora. Usprawniono też działanie galerii zdjęć i wideo dodając min. możliwość wyszukiwania plików na innych kompatybilnych urządzeniach Huawei podłączonych do tej samej sieci Wi-Fi. Poprawiono działanie wielozadaniowości, dodano nowe motywy graficzne, wyeliminowano wiele błędów poprzedniej aktualizacji, co wpłynęło na niezawodność i szybkość działania systemu.

Trzeba jednak pamiętać, że fakt dostępności aktualizacji nie oznacza wcale, że możecie już ją u siebie zainstalować. Ta jest udostępniana falami i jeśli nie widzicie jej u siebie, musicie uzbroić się w cierpliwość i czekać na swoją kolej. Jeśli nie otrzymaliście powiadomienia, warto sprawdzić aplikację Wsparcie pozwalającą na sprawdzenie i aktualizowanie oprogramowania do najnowszych wersji.