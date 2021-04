Co ciekawe nowa generacja w dużej mierze bazuje na poprzedniej płycie podłogowej, ale ze sporymi zmianami, karoseria ma być o 8% sztywniejsza co powinno zapewnić jeszcze lepsze wrażenia z jazdy. Nowy Civic mimo, że ugrzeczniony to powinien się podobać, mieliśmy już okazję się mu przyjrzeć kilka miesięcy temu. Wąskie lampy LED, spory grill oraz wydłużona maska sprawiają dobre wrażenie. Podobnie jest zresztą w tylnej części nadwozia gdzie dach opada bardzo powoli praktycznie zlewając się z bagażnikiem. Nie jest to z pewnością klasyczna bryła sedana, ale to raczej dobra wiadomość. Poza tym nie ma tutaj nic co mogłoby szokować tak jak w 10. generacji. Civic stał się stateczną limuzyną.