Biedronka wyprzedaje elektronikę. Masa sprzętu za grosze

Biedronka ponownie zaskakuje klientów niezwykłymi promocjami na elektronikę, oferując rabaty sięgające niemal połowy ceny. Tym razem w sklepie internetowym Home Biedronka nie zabraknie przeceny zarówno na elektronikę użytkową, jak i małe AGD. To idealna okazja, by zaopatrzyć się w praktyczne urządzenia do domu w atrakcyjnych cenach. Promocje będą trwały wyłącznie do 2 lutego.

Biedronka wyprzedaje elektronikę. W tym promocje na małe AGD

Wśród promocyjnych produktów uwagę przyciąga alkomat elektroniczny Spirit 2, dostępny za jedyne 74,90 zł (taniej o 40%). To precyzyjne urządzenie pozwala szybko sprawdzić poziom alkoholu w organizmie, co jest nieocenione dla kierowców dbających o bezpieczeństwo na drodze.

Dla fanów domowej rozrywki Biedronka oferuje projektor Smart TV Relax firmy Kiano za 269 zł (oszczędzasz 45%). Urządzenie charakteryzuje się jasnością 160 ANSI lumenów i rozdzielczością 800x480, zapewniając doskonałą jakość obrazu w domowym zaciszu.

Miłośnicy kulinarnych eksperymentów mogą sięgnąć po opiekacz 3 w 1 z wymiennymi płytkami od Hoffen, przeceniony na 79 zł (taniej o 45%). Dzięki niemu przygotowanie gofrów, tostów czy grillowanych przekąsek staje się niezwykle proste.

Dla osób ceniących zdrowe odżywianie idealnym wyborem będzie blender ręczny 4 w 1 z malakserem, również od Hoffen. Cena promocyjna wynosi 129 zł (obniżka o 35%), a urządzenie oferuje moc 1000 W oraz regulację obrotów, umożliwiając przygotowanie koktajli, sosów i zup w mgnieniu oka.

Dla aktywnych klientów świetnym rozwiązaniem będzie blender fitness z przenośnym bidonem, dostępny za 65 zł (zniżka o 45%). To kompaktowe urządzenie o mocy 350 W umożliwia szybkie przygotowanie zdrowych smoothie na wynos.

W kategorii sprzętów do domu warto zwrócić uwagę na frytkownicę beztłuszczową Blaupunkt AFD712 za 399 zł (oszczędzasz 33%). Dzięki niej można przygotować chrupiące frytki i inne przekąski bez użycia oleju, co sprzyja zdrowemu stylowi życia.

Z kolei klienci szukający wydajnego sprzętu do sprzątania powinni zwrócić uwagę odkurzacz bezworkowy Primes SVC32 w cenie 199 zł (zniżka o 33%). Urządzenie wyposażono w filtr HEPA, co czyni go idealnym wyborem dla alergików.