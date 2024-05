Hity z PlayStation 5 będą w tym samym czasie na PC, ale jest haczyk

Nowe szefostwo PlayStation podzieliło się wizją przyszłości i dalszym rozwojem marki. Najważniejszą informacją dla graczy będzie zmieniona strategia związana z dystrybucją gier PlayStation Studios na innych platformach – a konkretnie, PC. Hideaki Nishino and Hermen Hulst na spotkaniu Business Segment Meeting 2024 poświęconemu przyszłości Sony potwierdzili, że część gier wydawanych na PS5 będzie miało jednocześnie premierę na PC. Zanim jednak otworzycie szampana, ostudzimy zapał. Chodzi wyłącznie o tytuły/usług pokroju ciepło przyjętego niedawno HELLDIVERS 2. Sony chce, by gry sieciowe znalazły jak największą bazę graczy, dlatego oczywistym krokiem wydaje się udostępnienie gry zarówno na konsoli, jak i komputerach. Taka też przyszłość czeka inne tytuły, w tym także te zapowiedziane w ramach najnowszej prezentacji State of Play przynoszącej sporo informacji na temat tego, nad czym obecnie pracują studia zrzeszone pod szyldem PlayStation Studios.

Gry z PlayStation na PC? Tal, ale nie wszystkie jednocześnie

A co z grami kładącymi nacisk na fabułę i rozgrywkę dla pojedynczego gracza? Tu nie ma co ich oczekiwać na premierę. Sony ma w tym interes – chcecie zagrać stosunkowo szybko w kontynuację gry, które dopiero co trafiła na komputer, a na konsoli jest dostępna? Kupcie ją na PS4/PS5 lub czekajcie na jej wydanie na waszym sprzęcie. Szefostwo japońskiej firmy wierzy, że fani będą na tyle zdeterminowani, że kupią zarówno konsolę jak i grę, by móc cieszyć się dalszymi przygodami ulubionych bohaterów. Na ten moment jednak niewiele będzie takich tytułów.

Na ten moment najważniejszą kontynuacją, która dostępna jest wyłącznie na konsolach PlayStation, jest Marvel's Spider-Man 2 i The Last of Us 2. Obecnie nie ma żadnych informacji związanych z premierą tych gier na PC – można się jednak spodziewać, że dojdzie do niej prędzej czy później. Niewykluczone, że pierwsze szczegóły poznamy wkrótce po wydaniu God of War Ragnarök, które nastąpi 19 września. To wtedy gracze pecetowi będą mieli możliwość zapoznania się z dalszymi losami Kratosa i Atreusa.