Hit lat 2000 powraca w zupełnie nowej odsłonie. Portfel sam się otwiera

Konsole linii Nintendo DS, zapisały się na kartach historii jako jedne z najlepiej się sprzedających konsol w historii, które musiały ustąpić jedynie potędze PlayStation 2, a dzisiaj także młodszej siostrze konsoli Nintendo Switch. Oferowała wyjątkową formę zabawy na dwa ekrany jednocześnie, która do dzisiaj jest niepodrabialna. Jednak szykuje się powrót godny naszych czasów.

Hit lat 2000 powraca w zupełnie nowej odsłonie. Taka konsola Nintendo DS to by była jak z bajki!

Wszystko za sprawą chińskiej firmy Ayano, która przy okazji zapowiedzi hybrydy Microsoftu, ukazała na Twitterze swój własny produkt, który sprawia, że natychmiast odradzają się wspomnienia z połowy lat 2000. Oczywiście będzie ona potężniejsza, większa i niewspierana przez japońskiego giganta, ale ducha czuć od razu.

Ayaneo

Ayaneo Flip 1S DS oferuje dwa ekrany i podobnie do 3DSa są one od siebie dość różne. Mniejszy dolny zapewnia szerokość 4:3, która wzmacnia uczucie nostalgii i używa technologii LCD w całych swoich 4,5". Zaś górny ekran to kwintesencja naszych czasów: OLED zapewniający do 144Hz, 800 nittów jasności i rozdzielczość 1080p co powinno w zupełności wystarczyć na 7".

Nintendo DS Lite, Ilias Gainutdinov; Unsplash

Sercem urządzenia jest 64bitowy Windows 11 wspierany przez godną podziwu specyfikację:

AMD Ryzen AI 9 HX 370, który oferuje 12 rdzeni CPU opartych na architekturze Zen 5,

16 rdzeni GPU opartych na RDNA 3.5.

Zaskakująco, jeżeli wierzyć tej obietnicy, okazuje się, że ma większą ogólną moc niż świeżo zapowiedziana konsola Xbox ROG Ally X. Nie wiemy jeszcze, ile będzie miała pamięci operacyjnej ani miejsca na dane. Na miejscu są także joysticki i prawdopodobnie wsparcie dla Wi-Fi 7.

Nie jest to tym samo czym był DS, ale trudno powstrzymać wodze fantazji, jakby to było włączyć cudowne gry sprzed lat na takim ekranie. Nintendo DS nie było w końcu popularne tylko dla samej popularności, lecz była to konsola solidnie wspierana przez producentów na całym świecie. I chyba tego jeszcze brakuje Ayano Flipowi, wsparcia rodem Nintendo i ekranu dotykowego.

Źródło: ayano