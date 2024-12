Gladiator 2 pod choinkę. Wiemy, kiedy obejrzycie hit przed telewizorem

Gladiator z 2000 roku w reżyserii Ridleya Scotta to jeden z najbardziej kultowych filmów w historii kina i zdobywca 5 Oscarów. Druga odsłona, która debiutowała w połowie listopada, aż takim wielkim sukcesem się nie okazała, ale film i tak nie może narzekać na oceny recenzentów i widzów. Już niebawem będziecie mogli obejrzeć go w domowym zaciszu.

Gladiator 2 wigilijnym prezentem

Około 400 milionów dolarów zarobiło nowe dzieło Ridleya Scotta z Denzelem Washingtonem i Paulem Mescalem w rolach głównych. W porównaniu z takimi hitami jak Wicked czy Vaiana 2 druga część Gladiatora wypada blado, ale wcale nie oznacza to, że film nie jest warty uwagi – szczególnie biorąc pod uwagę to, że produkcja niebawem zawita do VOD, więc nie trzeba będzie fatygować się do kina.

W serwisie When to Stream pojawiła się informacja, że Gladiator 2 trafi do serwisów streamingowych (takich jak Prime Video czy iTunes) już 24 grudnia z możliwością wypożyczenia lub kupna – świąteczną przerwę od pracy możecie więc poświecić na nadrobienie filmowych zaległości. Nie wiadomo niestety, kiedy Gladiator 2 trafi do oferty subskrypcyjnej, która nie wymaga uiszczania dodatkowych opłat – tego spodziewać należy się na przestrzeni najbliższych miesięcy.

Fabuła Gladaitora 2 ponownie przeniesie nas do starożytnego Rzymu, gdzie Lucjusz (Paul Mescal) przeciwstawia się rządzącymi twardą ręką cesarzom, stając do walki jako gladiator, by zyskać poparcie ludu i przynieść Rzymowi chwałę. W obsadzie oprócz Denezela Washingtona i Paul Mescal znaleźli się tacy aktorzy jak Pedro Pascal, Connie Nielsen, Joseph Quinn, czy Fred Hechinger.