Hisense L9G, nowa flagowa seria o zaskakującej jakości i partnerstwo na tegorocznym Mundialu

Hisense przedstawiło dziś nową odsłonę innowacyjnej technologii laserowej dzięki flagowej serii Laser TV L9G, która jest dostępna w rozmiarach 100 i 120 cali. Producent zapewnia, że oba nowe telewizory z projektorem krótkiego rzutu zapewniają zupełnie nowy poziom wrażeń podczas oglądania filmów czy wydarzeń sportowych.

W L9G została zastosowana technologia z trójkolorowym źródłem laserowym, składającym się z czerwonego, niebieskiego i zielonego światła. To tworzy trójkolorowe części obrazu, poprawiając zakres i jednolitość kolorów oraz osiągając jasność aż 3000 lumenów. Potrójne laserowe źródło światła tworzy ultrarealistyczne obrazy, dzięki szerokiej gamie kolorów. Hisense informuje również, że projektor z laserowym źródłem światła L9G zapewnia pokrycie przestrzeni barw BT.2020 na poziomie 107%, co skutkuje wyświetlaniem miliardów kolorów w cyfrowych treściach.

Telewizor to jednak nie tylko wyświetlacz, ale również dźwięk. Za sprawą Dolby Atmos poszczególne dźwięki dochodzą ze wszystkich kierunków, nawet z góry. Dodając do tego jakość 4K UHD, otrzymujemy naprawdę solidną jakość, która - według producenta - powinna zapewnić wrażenie niemal jak w kinie. Hisense zapewnia również, że ich telewizory będą idealne do oglądania meczów piłki nożnej, co potwierdza fakt, że L9G wraz z U7HQ będą oficjalnymi TV na FIFA World Cup w Katarze.

Inne modele telewizorów również prezentują wysoką jakość

Hisense wzbogaciło również swoją serię ULED o U8HQ z zaawansowaną technologią podświetlania Mini-LED oraz serię OLED o dwa modele z technologią Pixel Dimming - A9H i A85H. Co więcej, serię QLED uzupełnił o nowy model – E7HQ. Firma podkreśla, że oferuje TV we wszystkich dostępnych technologiach: ULED, OLED, QLED oraz Laser TV z wykorzystaniem pełnej gamy innowacji.

Warto zwrócić uwagę na nowe telewizory z technologią ULED (Ultra LED). Kluczowym elementem wpływającym na jakość obrazu w serii U7HQ jest matryca z odświeżaniem 120Hz, do tego strefowe, pełne podświetlenie matrycy - Full Array Local Dimming - ulepszające głębię czerni, oraz Quantum Dot Colour, zapewniające ogromną paletę barw. Hisense zadbało również o technologie redukujące migotanie lub rozmycie ekranu, tym samym wzbogacając autentyczność obrazu. Zastosowana funkcja MEMC przewiduje wyświetlany ruch, dodaje odpowiednie klatki, kompensując w ten sposób całościowy wygląd obrazu.

U8HQ zapewnia też szczytową jasność obrazu na poziomie 1300 nitów. Ten model dostępny jest w rozmiarach 55 i 65 cali i prezentuje całą paletę najnowocześniejszych technologii obrazu i dźwięku dzięki ponad 10 tys. diod oraz Full Array Local Dimming Pro, czyli strefowemu podświetleniu. Nie można również zapomnieć o Dolby Vision, zaawansowanemu HDR (HDR 10+) i certyfikowanemu HDR Immersive, dzięki którym telewizor dynamicznie przetwarza metadane, powiększając zakres rozpiętości między ciemnymi i jasnymi tonami.

Zapowiedziano również dwa modele OLED, A9H i A85H. Producent zapewnia, że te telewizory zachwycają szeroką gamą naturalnych kolorów. Trzeba przyznać, że Hisense zaczyna mieć coraz bardziej kuszącą ofertę, a partnerstwo z FIFĄ przy mundialu jest całkiem imponujące.

