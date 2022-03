Samsung Neo QLED 8K QN700B

Tegoroczne telewizory Samsunga to przede wszystkim reprezentacja Neo QLED 8K. Wyposażone w udoskonalony procesor Procesor AI Quantum 8K (modele QN800B i QN900B) mają gwarantować zaawansowane mapowanie kontrastu. A to za sprawą zwiększenia skali luminacji z 12 do 14-bitowej. Pozwala to na uzyskanie większej kontroli źródeł światła, którymi w tych telewizorach są diody Quantum Mini LED. Do tego Shape Adaptive Light, Real Depth Enhancer - technologie poprawiające wyświetlany obraz. Za dźwięk odpowiada funkcja Dźwięk Podążający za Obiektem (OTS) oraz OTS Pro dzięki wykorzystaniu głośników skierowanych ku górze. Jeszcze lepiej sprawdzi się to podczas oglądania filmów i seriali wykorzystujący dźwięk przestrzenny Dolby Atmos.

Samsung Neo QLED 8K QN800B

Tegoroczne telewizory Samsunga działać będą na systemie Tizen z odświeżonym ekranem głównym Smart Hub. Oprócz rekomendacji powstałych na podstawie preferencji użytkowników, nowa platforma oferować będzie dodatkowe korzyści. To m.in. tryb ambient z możliwością kupowania grafik NFT i Game Hub z możliwością grania w chmurze dzięki usługom NVIDIA GeForce Now, Stadia i Utomik. To również wygodne zarządzanie innymi urządzeniami za pomocą pilota lub głosu z wykorzystaniem funkcji SmartThings.

Samsung Neo QLED 8K 2022. Ceny i dostępność

Samsung Neo QLED 8K QN900B