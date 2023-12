Mini-LED X - oto dlaczego to najlepszy telewizor Hisense na rynku

Do takich firm z pewnością należy Hisense, który dla najbardziej wymagających klientów przygotował serię ULED X z technologią Mini-LED X.

Co powinien mieć idealny telewizor?

Zanim przejdziemy do szczegółów technicznych związanych z zastosowaniem technologii Mini-LED, warto zastanowić się nad tym, co powinien oferować idealny telewizor. Każdy pewnie powie, że kluczowa jest przede wszystkim jakość obrazu. Co do tego nie ma wątpliwości, ale znacznie trudniej jest tą wysoką jakość osiągnąć, bo składa się na nią wiele czynników. Ekran w telewizorze zbudowany jest z kilku warstw, to ich wspólne działanie i odpowiednie zgranie decyduje o tym, co dokładnie zobaczymy na wyświetlaczu.

Pierwsza i podstawowa warstwa to podświetlenie, które zazwyczaj realizowane jest za pośrednictwem diod LED. Następnie w najlepszych telewizorach mamy tzw. kropki kwantowe, które w dużej mierze odpowiadają za to jak bardzo nasycone kolory widzimy na ekranie. Dopiero później pojawia się matryca LCD, która jest niczym innym jak siecią płynnych kryształów, które po przyłożeniu zadanego napięcia przepuszczają odpowiednią ilość światła. Tutaj wyróżniamy dwie główne technologie - VA i IPS, każda z nich ma swoje wady i zalety, które można ograniczyć lub wzmocnić przy pomocy pozostałych warstw. Wreszcie na koniec mamy dodatkowe filtry, jak np. warstwa antyrefleksyjna zmniejszająca odbicia słoneczne czy warstwa poprawiająca kąty widzenia.

W zależności od możliwości, a w rezultacie również ceny telewizora, jakość i liczba poszczególnych warstw może się różnić, co będzie miało swoje przełożenie na jakość wyświetlanego obrazu. To co chcemy osiągnąć to wysoka jasność ekranu przy jednocześnie świetnym kontraście. Przekłada się to bezpośrednio na głębokość czerni oraz efekty w trybie HDR. Do tego dobrze by było, aby telewizor dokładnie reprodukował kolory, zgodnie z zamysłem twórców poszczególnych filmów i seriali. Każdemu powinno też zależeć na tym, żeby obraz wyglądał tak samo niezależnie, czy patrzymy na telewizor na wprost czy pod kątem. Z kolei swoistą wisienką na torcie jest odpowiednie nagłośnienie, co jednak można całkiem łatwo poprawić np. poprzez zakup dedykowanego soundbara.

Zatem skoro wiemy już czego oczekujemy od idealnego telewizora, to sprawdźmy, co jest potrzebne aby osiągnąć pełne zadowolenie z zakupu.

Mini-LED to podstawa dobrego telewizora

Jak już wspomniałem pierwszą i podstawową warstwą każdego telewizora LCD jest podświetlenie. Realizowane może być ono na wiele sposobów, w tańszych konstrukcjach diody montowane są tylko na krawędziach ekranu co sprawia, że równomierność podświetlenia pozostawia wiele do życzenia, a sceny z dynamicznymi przejściami z jasnego do ciemnego wyglądają dramatycznie. W lepszych modelach montuje się diody LED bezpośrednio za ekranem, ale ich liczba rzadko kiedy przekracza kilkaset sztuk, podczas gdy telewizor 4K to ponad 8 mln pikseli. W ostatnich latach do gry weszły diody Mini-LED, które mają rozmiar mniejszy niż 0,2 mm, dzięki czemu można ich za matrycą umieścić znacznie więcej. Topowy model Hisense z serii UX (w rozmiarze 85 cali) wyposażony w technologię Mini-LED X posiada dzięki temu aż 5184 strefy podświetlenia i 20 000 diod. Co więcej mogą one pracować w jednym z 65536 poziomów jasności, pozwalając doskonale regulować natężenie światła. Punktowe wygaszanie ekranu pozwala nie tylko znacząco poprawić kontrast, ale sprawia też, że czerń jest bardzo głęboka i do tego gwarantuje rekordową jasność, która może sięgnąć nawet wartości 2500 nitów.

Zastosowanie diod Mini-LED sprawia też, że równomierność podświetlenia jest rewelacyjna. Sam panel jest natomiast bardzo wąski i świetnie prezentuje się na ścianie. Miniaturowe diody pozwalają także na redukcję efektu halo, czyli rozjaśniania elementów obrazu, które powinny zostać zaciemnione, tylko dlatego że są w sąsiedztwie jasnych fragmentów. Z drugiej strony nawet jeśli oglądamy telewizję w mocno nasłonecznionym pomieszczeniu, to wysoka jasność sprawia, że nie przeszkadzają nam refleksy światła, które dodatkowo redukowane są przez specjalną warstwę na samym wierzchu matrycy.

Seria telewizorów Hisense UXKQ korzysta oczywiście z kropek kwantowych, co w połączeniu z bardzo wydajnym procesorem obrazu Hi-View Engine X gwarantuje nam świetne kolory w każdym trybie wyświetlania. I skoro już o tym mowa, w specyfikacji tych telewizorów znajdziemy wsparcie między innymi dla najnowszej technologii Dolby vision IQ, HLG, HDR10+, czy nawet najnowszego HDR10+ Adaptive, który dostosowuje natężenie jasności poszczególnych elementów obrazu w zależności od natężenie światła w pomieszczeniu.

Hisense ULED X to świetne rozwiązanie dla graczy

Narzekać nie powinni też miłośnicy gier, bo zastosowana w topowych modelach z serii UX matryca oferuje odświeżanie obrazu na poziomie 144 Hz, co w połączeniu z technologią VRR (Variable Refresh Rate) i ALLM (Auto Low Latency Mode) gwarantuje świetne doznania podczas wirtualnych rozgrywek. VRR, czyli zmienna częstotliwość odświeżania, zapewnia bardziej płynne wrażenia z rozgrywki. Technologia ta synchronizuje źródło obrazu (komputer lub konsolę) i wyświetlacz stale dostosowując częstotliwość odświeżania do liczby generowanych klatek. Dzięki temu mamy wrażenie lepszej płynności obrazu i nie obserwujemy efektu “zrywania” obrazu. Natomiast ALLM wyłącza wszystkie procesy przetwarzania obrazu w telewizorze, tak aby sygnał ze źródła był odzwierciedlony na ekranie z minimalnym opóźnieniem, co z pewnością docenią miłośnicy dynamicznych gier.

Telewizory Hisense ULED X dają zresztą możliwość wygodnego zarządzania wszystkimi ustawieniami związanymi z grami przy pomocy tzw. Game Bara, czyli dedykowanego paska ustawień, który daje szybki dostęp do podstawowych ustawień istotnych dla graczy. Mamy tu między innymi możliwość wyświetlania liczby klatek, zmian ustawień HDR, VRR czy włączenia technologii AMD FreeSync, która również jest wspierana przez telewizor. Jako swego rodzaju bonus można potraktować wsparcie dla technologii Dolby Vision i Dolby Atmos w grach. Ich zastosowanie sprawia, że zarówno konfiguracja kolorów, jak i ustawień dźwięku daje lepszą immersyjność i w rezultacie większą przyjemność z rozgrywki.

Uniwersalny telewizor dla wymagających

Hisense w tym roku bez wątpienia przygotował dla klientów wszystko to, co najlepsze w telewizorach LCD. Ciężko o bardziej zaawansowane modele niż te z serii ULED X, które oferują najnowsze technologie wyświetlania obrazu, na czele z ogromną liczbą diod Mini-LED. Co jeszcze ważniejsze, telewizory te nie odstają również pod innymi względami, oferując doskonałą jakość obrazu, responsywny system Smart TV - Vidaa U7 z wieloma dedykowanymi aplikacjami oraz obsługę chociażby takich technologii jak asystent głosowy (Alexa lub Vidaa Voice) czy WiFi 6 gwarantujące jeszcze wyższe transfery. Wszystko to udało się osiągnąć przy zachowaniu bardzo atrakcyjnej ceny na tle konkurencji, co jest dodatkową zaletą. Pełną ofertę Hisense znajdziecie w każdym większym markecie z elektroniką.