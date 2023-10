Zdjęcia Google oferują nowe narzędzie. Działa spektakularnie!

Zdjęcia Google od lat są ulubieńcami publiczności. Można by dyskutować czy po zmianie zasad gry — i wliczaniu pomniejszonych zdjęć do limitu miejsca na koncie Google — wciąż są tak atrakcyjne. Ale myślę, że dla wielu: tak. Bo mają unikalne funkcje i algorytmy, a także perfekcyjną synchronizację z systemem Android. Ponadto platforma regularnie otrzymuje usprawnienia w postaci coraz to bardziej zaawansowanych narzędzi. Teraz dołącza do nich kolejne, które pozwala stworzyć efektowny materiał wideo na podstawie naszych mediów zamieszczonych na platformie.

Zdjęcia Google ze wsparciem sztucznej inteligencji stworzą teraz dla nas efektowny film!

W dobie w której wszelkiej maści "rolki" i TikToki — czyli krótkie formy wideo — podbijają serca internautów, coraz więcej platform decyduje się na umożliwienie tworzenia takich treści. Zdjęcia Google postanowiły nie zostawać w tyle i na swoim koncie w serwisie X (dawniej Twitter) oficjalnie ogłosiły udostępnienie nowego narzędzia. Opcja nazywa się "Highlight Video" i pozwala ono stworzyć na podstawie wskazanych materiałów profesjonalnie wyglądające, idealnie zsynchronizowane, wideo. Po dodaniu muzyki wszystko zostanie automatycznie zsynchronizowane do rytmu.

A skoro mowa o Zdjęcia Google i tamtejszej bibliotece multimediów i narzędzi — to nie zabrakło także możliwości edycji materiałów za pośrednictwem tamtejszego edytora zdjęć. Do ideału w automacie jeszcze nieco zabrakło, co widać chociażby w przypadku skalowania poziomych zdjęć z czarnym tłem. Ale może i to zostanie kiedyś lepiej rozwiązane.

Nowe narzędzie zastępuje dotychczasowy edytor wideo, serwując mu zestaw dodatkowych funkcji. Google doskonale zna trendy i prawdopodobnie w najbliższym czasie doczekamy się tam kolejnych usprawnień, by jeszcze lepiej wpasować się w dzisiejsze trendy.