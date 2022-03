Transfer danych dla wielu użytkowników smartfonów jest ważniejszy, niż rozmowy i SMSy. T-mobile doskonale sobie z tego zdaje sprawę, dlatego do znanej i lubianej promocji "Gigabajty od Heyah" dostępnej w taryfie "Dniówka" dodają jeszcze jeden istotny element: kumulację! Użytkownicy korzystający z ich usług mogą liczyć na sumowanie zgromadzonych danych, by móc wykorzystać je w dogodnym dla siebie momencie.

Jak informuje operator w najświeższej wiadomości prasowej, od teraz wystarczy dbać o to by konto było za każdym razem doładowane przed upływem ważności bonusu. Dzięki temu — zgromadzone przez nas dane nie przepadną i będziemy mogli je wykorzystać wtedy, kiedy będzie nam to na rękę. A warto pamiętać, że uruchomiona w ubiegłym roku promocja z bonusowymi doładowaniami transferu w ofertach na kartę wciąż działa:

W przypadku nowego klienta bonusowe GB zostaną dodane do konta również po pierwszym doładowaniu konta w dowolnym kanale, pod warunkiem że zostanie ono wykonane w ciągu 30 dni od aktywacji karty SIM. Aktywacja bonusu zostanie potwierdzona wiadomością SMS. W zależności od kwoty doładowania można otrzymać pakiet gigabajtów różnej wielkości. Im większa kwota doładowania, tym większy bonus, np. doładowanie za 30 zł to aż 30 GB ekstra!

Od przybytku głowa nie boli!