Hera - inteligentny Kalendarz Google na sterydach

Kalendarz Google to bardzo dobry kalendarz, integracja z innymi usługami Google sprawia, że ciężko znaleźć równie przydatne narzędzie do planowania wydarzeń i zadań, których zresztą jest całe mnóstwo. Jednak propozycja Hera wybija się spośród nich ciekawymi funkcjami, których brakuje wyraźnie w Google Kalendarzu.

Osobom często korzystającym z kalendarzy online z pewnością zależy na szybkim i wygodnym tworzeniu nowych wydarzeń. Kalendarz Google mieni się tu już jako istny kombajn z mnogością funkcji - często niepotrzebnych, przez co można zapomnieć niestety o tej wygodzie. W Hera jest zupełnie inaczej.

Jak poinformować znajomych czy współpracowników o swojej dostępności?

Na początek ważna rzecz - do Hera logujemy się kontem Google, a więc wszelkie działania w Hera i w Google Kalendarzu będą miały swoje odwzorowanie w każdym z tych narzędzi.

Zaczynamy od podstawowej opcji, jaka powinna być w każdym kalendarzu, czyli definiowanie swojej dostępności/wolnym czasie dla współpracowników. Po co? No choćby po to, by uniknąć później długiego umawiania się czy przesuwania zaplanowanych terminów przez każdą ze stron.

W Hera możemy zrobić to w kilka sekund, wystarczy tu skorzystać z kreatora dostępności, nazwać go oraz zdefiniować dni i godziny, w których można się z nami umawiać. Z domyślnego układu możemy usunąć bloki czasowe w poszczególne dni w całości, zmniejszać je, powiększać i przenosić metodą przeciągnij i upuść - oczywiście wszystko tylko za pomocą myszki.

Na koniec zapisujemy i kopiujemy link, który możemy doczepić do stopki w e-mailu czy rozesłać współpracownikom w wiadomości. Osoby, którą chcą się z nami umówić, po kliknięciu w link otrzymają taki oto formularz:

W każdej chwili możemy ten grafik zedytować, jeśli nam się coś zmieni w trakcie tygodnia i zostanie on automatycznie zaktualizowany pod tym samym linkiem.

Jeśli umawiamy się tylko na spotkania zdalne, w edycji grafiku możemy dodać od razu link do pokoju w Google Meet czy Zoom.

Automatyzacja aktywności w kalendarzu

Ważna jest też w kalendarzu online automatyzacja powtarzalnych aktywności. W ustawieniach Hera możemy zdefiniować je wszystkie i później z poziomu kalendarza jednym kliknięciem nanosić je w wybrane dni.

Błyskawiczne tworzenie wydarzeń w kalendarzu

Jednak najciekawszą według mnie opcją w Hera jest inteligentne tworzenie wydarzeń, w którym pozbywamy się konieczności przeklikiwania się przez wszystkie opcje w kalendarzu, tylko po to, by zaplanować wydarzenie w konkretnym dniu w przyszłości, o konkretnej godzinie i z konkretną osobą. To jest pusta formatka nowego wydarzenia:

Przechodząc do jej tworzenia wystarczy skorzystać z predefiniowanych poleceń wbudowanych już w Hera. Na przykład, wpisujemy: spotkanie w następny poniedziałek o godzinie 12:00 przez 2 godziny z Grzegorz (oczywiście po angielsku) - zatwierdzamy i mamy gotowe wydarzenie, automatycznie dodane w zadanym terminie z zadaną osobą.

Co jeszcze? Hera umożliwia też wygodne dołączanie do spotkań online z linków zdefiniowanych w wydarzeniach, robienie notatek do każdego wydarzenia czy dostęp do podstawowych funkcji z panelu dostępnego pod skrótem ⌘+K, skąd możemy jednym kliknięciem czy skrótem klawiaturowym przejść do zautomatyzowanych czynności dostępnych w kalendarzu.

Hera planuje na zawsze udostępniać darmową wersję dla klientów indywidualnych, dla firm będą płatne opcje. Na dziś niestety dostępna jest tylko na systemy mac OS. Wersja na Windowsa pojawi się pod koniec roku, a na urządzenia mobilne w drugim kwartale.

Źródło: Product Hunt.