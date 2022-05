Google I/O 2022 - na konferencji pojawiło się sporo interesujących nowości

Doczekaliśmy się ciekawych nowości dotyczących Androida 13, samej wyszukiwarki czy innych usług firmy - jak wczoraj na gorąco informował Kamil Pieczonka, Google Translate zyskało 24 nowe języki. Spore zmiany czekają również aplikację Mapy, gdzie pojawi się jeszcze więcej zdjęć, szczególnie z mniej popularnych lokalizacji w Azji i Afryce. W mapach pojawią też nowe funkcje, takie jak możliwość wyboru trasy pozwalającej ograniczyć spalanie paliwa (niedługo również w Europie), a także widok 3D dla największych miast na świecie, łącznie ze szczegółowymi informacjami o ruchu ulicznym czy nawet wnętrzami popularnych miejsc i restauracji, a także inteligentna wyszukiwarka multisearch - po więcej szczegółów na wszystkie tematy zapraszam tutaj.

Sprzętowo również było nienajgorzej. Doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi Pixel 6a - który zmieni dotychczasowe podejście modeli a, oferując procesor z flagowca kosztem gorszego aparatu - Pixel 7, Pixel Watch, Google Pixel Buds Pro oraz Pixel Tablet. Jeśli chcecie poznać więcej szczegółów, wejdźcie w ten link.

Health Connect - rewolucja w aplikacjach zdrowotnych i wielki nieobecny wczorajszego eventu

Jest jednak jeden element, o którym nawet słowem nie wspomniano podczas tegorocznego Google I/O. Mowa o Health Connect, czyli prawdziwej rewolucji w aplikacjach zdrowotnych. Ogłoszenie było zaskakująco ciche - o aplikacji na Androida napisano wyłącznie na Android Developers, co według firmy jest „platformą i interfejsem API dla programistów aplikacji na Androida”, aby umożliwić im „bezpieczny dostęp i udostępnianie danych dotyczących zdrowia i kondycji na urządzeniach z Androidem”.

Jak to jednak wygląda w praktyce? Cóż, obecnie każdy z nas korzysta z jakiś aplikacji zdrowotnych - czy to do liczenia kalorii na telefonie, czy do śledzenia treningów na zegarku, czy nawet pomiaru danych z inteligentnych wag. Problem jednak jest taki, że wszystkie dane pochodzą z innych źródeł i są zapisywane w innych aplikacjach, w żaden sposób ze sobą nie współpracując - a to znacznie obniża efektywność badania naszego zdrowia. Podobnie w momencie, w którym zmienimy smartwatch czy jakikolwiek inny sprzęt - zazwyczaj brakuje płynności między zapisywanymi danymi.

Źródło: Google

Health Connect, jak sama nazwa zdradza, łączy informacje dotyczące zdrowia

Wszystkie te problemy ma rozwiązać właśnie Health Connect. Aplikacja ma pobierać dane ze wszystkich możliwych programów i urządzeń, dzięki czemu będziemy mogli używać zaledwie jednej aplikacji do monitorowania dosłownie wszystkiego. To nie tylko jest wygodne, ale również pozwala wyciągnąć daleko idące wnioski.

Wielu programistów już zgodziło się na udostępnianie informacji dla Health Connect, chociażby aplikacja Health od Samsunga i dwie aplikacje Google, Google Fit i Fitbit. Do tego na liście już teraz znajdują się takie programy jak MyFitnessPal, Leap Fitness i Withings - można być zatem pewnym, że lista appek będzie wyłącznie rosnąć.

Nie jest to oryginalny pomysł, bowiem coś podobnego stworzył już Garmin. Garmin Connect jest w stanie pobierać dane między innymi z MyFitnessPal, inteligentnych wag i smart… butelek na wodę. Health Connect celuje jednak w to, żeby łączyć się absolutnie ze wszystkim.

Niestety jednak, ogłoszenie znajdowało się na stronie dla programistów. To oznacza, że do wprowadzenia aplikacji dla wszystkich potrzeba jeszcze trochę czasu - i chociaż rozwiązanie jest naprawdę rewelacyjne, to nie jest wiadome, ile przyjdzie nam na nie poczekać.

Źródło, obrazek wyróżniający: Android Developer Blog