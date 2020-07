Jedyny taki projekt HBO Polska – „W domu”. Branża filmowa w trakcie pandemii [wywiad]

Branża filmowa w trakcie pandemii

Sytuacja branży filmowej nie jest godna pozazdroszczenia. Nowe produkcje nie mogą powstawać w sprzyjających i swobodnych warunkach (albo w ogóle ekipy nie pracują jeszcze na planach), natomiast dystrybucja kinowa dopiero wraca do życia. Każdy próbuje zachęcić widzów do odwiedzania multipleksów oraz kin studyjnych stawiając na (zaległe) nowości oraz klasyki, które w normalnych warunkach prawdopodobnie w ogóle nie znalazłyby się w repertuarach.

W trakcie izolacji społecznej reżyserzy, scenarzyści i inni członkowie ekip nie mogli wykonywać swoich obowiązków w tradycyjny sposób, dlatego HBO postanowiło wyjść naprzeciw ich potrzebom i zaproponowało 16 z nich realizację nietypowego projektu. Przyniosło to w sumie 14 etiud zrealizowanych na własnych zasadach, w zupełnie różnych warunkach, opowiadających o… Tematyka i zawartość tych materiałów były dowolne, dlatego twórcy zabierają nas w zupełnie różne miejsca i pokazują przeróżne sytuacje.

Wywiad z reżyserem Janem P. Matuszyńskim

Niektóre z nich to komentarz aktualnych okoliczności, inne to naprawdę osobiste relacje z tego okresu. Właśnie taki obraz przygotował Jan P. Matuszyński, który ma za sobą pracę przy serialu „Wataha” dla HBO oraz film „Ostatnia rodzina”. Tym razem prezentuje produkcję pod tytułem „Czekamy” – może on sugerować coś innego, niż faktycznie oznacza, ale nie będę Wam psuł niespodzianki i nic więcej na ten temat nie powiem.

Pozwolę sobie za to zaprosić Was do wysłuchania mojej (zdalnej) rozmowy z wyżej wspomnianym reżyserem, bo to właśnie Jan P. Matuszyński jest gościem najnowszego odcinka podcastu. Wśród poruszanych tematów znalazła się etiuda „Czekamy” oraz aktualna sytuacja, która zastała twórców. Dzięki rozmowie mamy szansę poznać to wszystko od środka. Miłego słuchania.

