"Co robimy w ukryciu" z nowym sezonem powraca. I to już dziś!

"Co robimy w ukryciu" powraca już dziś. Co przyniesie nowy sezon nieśmiertelnie dobrego serialu?

"Co robimy w ukryciu" to jeden z najbardziej niezwykłych seriali komediowych ostatnich lat. Oparta na filmie o tym samym tytule autorstwa Taikę Waititi'ego i Jemaine'a Clementa produkcja jest jedną z tych, które albo się kocha od wejścia, albo nie może na nią patrzeć. Trudno mi sobie wyobrazić, by było coś pomiędzy. Serial przedstawiony w formie mockumentu w zabawny, brutalny i dość nieszablonowy sposób opowiada historię czwórki wampirów mieszkających razem w współczesnym świecie. A dokładniej rzecz biorąc: na Staten Island.

Barwna paleta bohaterów w połączeniu z dość niecodziennym poczuciem humoru okazała się strzałem w dziesiątkę. Główne postacie są wyraziste i... jakieś. Każda ma swoje obsesje i słabe punkty. W połączeniu z ich pomysłowością — od kilku sezonów ich perypetie bawią do łez. I wszystkich stęsknionych za Nadją i spółką: dobre wieści. Już dziś serial powraca z nowymi odcinkami!

"Co robimy w ukryciu" - sezon 5. dostępny od dziś w HBO Max!

Nowe przygody barwnej ekipy przyniosą jeszcze więcej nieporozumień i intryg. Guillermo staje się nowym sobą, co nieco zaburzy dotychczasowy porządek. Nadja postanawia odnowić kontakty rodzinne, zaś Colin obiera ścieżkę kariery... która jest niezwykle popularna w jego gatunku. Postanawia zostać politykiem!

Nowe odcinki serialu od dziś będą trafiać na platformę HBO Max. Na zaostrzenie apetytu dzisiejsza premiera jest dwuodcinkową!