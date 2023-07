Najpopularniejsze filmy i seriale w Polsce na VOD

Każda z platform ma własne rankingi, ale porównanie ich statystyk jest niemożliwe. Żadna usługa nie podaje liczb w czasie rzeczywistym, dlatego nie mamy szans na zestawienie ze sobą popularności danych tytułów. Serwis Justwatch.com, pozwalający m. in. na przeglądanie ofert dowolnej z platform oraz ich wygodne przeszukiwanie, podzielił się z nami rankingami TOP 10 najpopularniejszych filmów oraz seriali w serwisach VOD. Pod uwagę brane są nie tylko usługi z subskrypcją, gdzie płacimy regularnie abonament, ale także serwisy z wideo na życzenie w ramach zakupu lub wypożyczenia. Z tego powodu zestawienia są pełniejsze i odbiegają od tego, jakim zazwyczaj mamy okazję się przyglądać.

TOP 10 najpopularniejsze filmy w Polsce na VOD

Wśród filmów prym wiedzie bowiem "The Covenant", czyli "Przymierze" Guy'a Ritchiego. Twórca "Dżentelmenów", "Przekrętu" i "Sherlocka Holmesa" przygotował tym razem film dla platformy Prime Video, a w obsadzie znaleźli się Jake Gyllenhaal, Dar Salim, Antony Starr i Alexander Ludwig. Film opowiada o zawiązującej się bliskiej więzi amerykańskiego żołnierza z lokalnym tłumaczem w Afganistanie. Film od niedawna dostępny jest w serwisie i jak widać cieszy się sporym zainteresowaniem. Na podium znalazły się także "65" oraz "Aftersun".

Ten pierwszy, to film sci-fi z Adamem Driverem w roli głównej. Akcja skupia się na międzyplanetarnym podróżniku, który odwiedza... Ziemię 65 mln lat temu przez co przyjdzie mu walczyć o przetrwanie w konfrontacji z dinozaurami. Od niego będzie też zależeć życie młodej dziewczyny. Najciekawszym aspektem rankingu jest jednak obecność "Aftersun" na trzecim miejscu, gdyż film nie zyskał jakiegoś dużego rozgłosu, a jednak dotarł do widzów. O czym opowiada? W filmie młody tata, Calum, wyrusza na wakacje do tureckiego kurortu razem ze swoją córką, Sophie. Podczas tego wspólnego urlopu, który zapisują na starym formacie VHS, zbliżają się do siebie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

Co ciekawe, w zestawieniu na najwyższych pozycjach nie są filmy z Netfliksa, pomimo dominacji platformy w naszym kraju. Jego filmy, np. "Najgłębszy wdech" czy polski "Pan Samochodzik i Templariusze" zajmują odpowiednio 5. i 9. miejsce. Ranking zamyka "Nie otwieraj oczu: Barcelona", a więc kolejny film Netfliksa.

TOP 10 najpopularniejsze seriale w Polsce na VOD

Zajmujący pierwsze miejsce wśród seriali tytuł Marvela jest dla niektórych niespodzianką, a dla pozostałych jedynie dopełnieniem formalności. Dobrze wiemy, jak dużym zainteresowaniem cieszy się uniwersum Marvela, ale zmęczenie i fatyga MCU wśród widzów daje o sobie znać od pewnego czasu. Z tego powodu pewną sensacją jest najwyższa pozycja "Tajnej inwazji", która wyprzedziła "Fundację" oraz "W powietrzu". Ten ostatni serial to najnowsza perełka w katalogu Apple TV+ z Idrisem Elbą w roli głównej o porwaniu samolotu.

Co ciekawe, nadal bardzo wysoko utrzymuje się "Silos", czyli inny serial Apple TV+. Produkcję można określić sensacją sezonu, ponieważ nikt nie spodziewał się po tym tytule tak świetnego poziomu i tak dużej popularności - drugi sezon jest oczywiście w drodze. W rankingu nie zabrakło "Jacka Ryana", którego ostatni sezon trafia na Prime Video, a także "Pełnego koła" z HBO Max. Widzowie nadal licznie oglądają "Stamtąd", który określany jest mianem następcy "Lost - Zagubieni", natomiast stawkę TOP 10 zamyka "The Bear" z Disney+, który w Polsce doczeka się 2. sezonu już na początku sierpnia.