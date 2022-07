HBO Max zachęca użytkowników do wykupienia abonamentu w promocyjnej cenie, a oszczędność jest naprawdę duża. Do spełnienia są jednak pewne warunki - co trzeba zrobić, żeby zapłacić mniej za HBO Max?

Jeśli mielibyśmy wskazywać powód takiej promocji na HBO Max, to zdecydowanie byłaby to premiera Disney+. Wyraźnie widać, że od kilku tygodni platforma uzupełnia "braki" w klasycznych serialach, które były obecne na HBO Max w innych regionach i dopiero teraz polscy widzowie mogą je zobaczyć. Mowa tu o "Ostrym dyżurze", "Nie z tego świata", "Alfie" czy "Tajemnicach Smallville". Pod kątem ceny HBO Max oferowało nowym użytkownikom sporą obniżkę -33% na stałe, jeśli wykupią subskrypcję w ciągu pierwszego miesiąca i będą ją regularnie opłacać bez przerw. Oznaczało to, że przy aktualnej cenie 29,99 zł płacą tylko 19,99 zł miesięcznie. Nowa oferta jest jeszcze tańsza.

Dla kogo jest promocja HBO Max - ceny, warunki

Nie jest jednak skierowana do wszystkich, a do tych, którzy zrezygnowali z abonamentu. Nie ma możliwości wymuszenia lub skrócenia tego procesu, ale jak donosi @Gredfoll na Pepperze, promocja powinna zostać zaproponowana użytkownikom, którzy opłacą jeden miesiąc abonamentu za 29,99 zł, a później zrezygnują z subskrypcji. Później należy zaczekać na e-maila (treść pod koniec wpisu), który będzie też zawierał nową ofertę - 179,95 zł za rok dostępu do HBO Max. Dopisek informuje, że należy opłacić z góry ten okres do 31 marca 2023 roku, więc najwyraźniej promocja będzie jeszcze aktywna przez jakiś czas dla tych, którzy zrezygnują z subskrypcji.

Czy warto zrezygnować ze stałej zniżki -33% na HBO Max?

Czy warto rezygnować z -33% na stałe i wybrać jednorazową niższą opłatę? Jeśli porównamy sam wydatek, to tak, bo płacąc 19,99 zł miesięcznie rocznie wydajemy prawie 240 zł. Nie wiadomo też, czy cena nie wzrośnie i to właśnie od niej będzie liczone -33%. Z drugiej strony, gwarancja niskiej ceny będzie obowiązywać aż do zerwania subskrypcji, czyli przez kolejne lata, a opisywana promocja pozwoli wykupić dostęp po niższej cenie tylko na rok. Nie wiemy, ile będzie kosztować HBO Max za 6 czy 12 miesięcy, ani czy jakakolwiek promocja tego kalibru zostanie powtórzona.

Pełna treść wiadomości od HBO Max:

Oferta ważna od 1 kwietnia 2022 r., dostępna tylko dla osób, które były abonentami usługi oznaczonej jako HBO Max i nieposiadających już aktywnej subskrypcji. Oferta dostępna tylko na stronie hbomax.com. Uprawnieni, byli abonenci HBO Max, którzy skorzystają z tej oferty promocyjnej, otrzymają zniżkę równą pięćdziesięciu procent (50%) wartości miesięcznego abonamentu HBO Max za okres 12 miesięcy. CENA SUBSKRYPCJI ZA CAŁY OKRES 12 MIESIĘCY WRAZ ZE ZNIŻKĄ ZOSTANIE POBRANA W MOMENCIE SKORZYSTANIA Z OFERTY. Aby zasubskrybować HBO Max, musisz mieć ukończone 18 lat. Aby skorzystać z tej oferty, należy użyć kodu promocyjnego najpóźniej do 31 marca 2023 r. Jeżeli skorzystasz z oferty, wyrażasz zgodę na uzyskanie natychmiastowego dostępu do HBO Max i utratę prawa odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia zakupu subskrypcji oraz uzyskania zwrotu pieniędzy. Po wygaśnięciu 12-miesięcznego okresu subskrypcji ze zniżką, subskrypcja będzie automatycznie odnawiana co miesiąc według obowiązującej w tym czasie miesięcznej ceny subskrypcji, chyba że anulujesz ją przed odnowieniem. Aby anulować subskrypcję, wejdź do Subskrypcja w ustawieniach HBO Max. W przypadku anulowania subskrypcji przed jej odnowieniem będziesz miał nadal dostęp do usługi do końca bieżącego okresu rozliczeniowego. Z oferty można skorzystać wyłącznie raz. Oferta nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi lub bezpłatnymi okresami. Plany subskrypcji są niezbywalne. Warunki na: hbomax.com.

Źródło, grafika: Pepper.pl