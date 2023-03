Kwiecień na HBO Max: nowy polski serial i gigantyczna lista filmów

#BringBackAlice to nowy polski serial HBO Max, który pojawi się już w połowie przyszłego miesiąca. Główną bohaterką jest tytułowa Alicja - znana influencerka, która po roku od tajemniczego zaginięcia nagle się odnajduje. Co więcej, pojawia się chłopak, który twierdzi, że tego samego dnia rok wcześniej zaginęła także jego siostra. Zapowiedź serialu pokazuje, że będziemy mieli do czynienia z gęstą, mroczną atmosferą i soczystą tajemnicą. Każdy odcinek powinien odsłaniać kolejne zagadki, a na HBO wciąż nowe epizody debiutują co tydzień, więc miejcie to na uwadze. W pierwszej połowie kwietnia na HBO Max pojawi się także 5. sezon "Masza i niedźwiedź" oraz "Royal Crackers".

Wśród wielu nowych filmów w kwietniu na HBO Max znajdziemy "Bullet Train" z Bradem Pittem, który gra płatnego zabójcę z nową misją. Zlecenie musi zrealizować w pociągu pędzącym z Tokio do Morioki. Kolejnymi nowościami są "Nitram" opowiadający o mężczyźnie, który zastrzelił 35 turystów odpoczywających na plaży w Tasmanii (historia opartach na faktach) oraz znane produkcje, jak "Snowden" Olivera Stone'a czy "Assassin's Creed". Bardzo ciekawie zapowiada się też dokument "Diana. The Princess", który niedawno gościł w kinach. Przyglądamy się w nim, oczywiście, księżnej Dianie, a wszystko przez pryzmat archiwalnych nagrań za jej życia i po śmierci. Pozwala to też przyjrzeć się temu, jaki wpływ wywarła na przeszłość i teraźniejszość w postrzeganiu monarchii.

Lista nowości HBO Max kwiecień 2023. Filmy i seriale

Programy i seriale:

Masza i niedźwiedź V - Przepięknie zrealizowana animacja o niesfornej dziewczynce i jej poczciwym przyjacielu niedźwiedziu.

- Royal Crackers to konglomerat spożywczy, który czasy świetności ma już za sobą. Kiedy założyciel firmy zostaje ubezwłasnowolniony, członkowie jego rodziny starają zrobić wszystko, aby firma odzyskała utracony blask. #BringBackAlice - Zaginiona w tajemniczych okolicznościach influencerka (Alicja) niespodziewania wraca po roku. Powrót 18-latki zmienia życie jej paczki przyjaciół. Na drodze Alicji pojawia się chłopak, który twierdzi, że tego samego dnia zaginęła też jego siostra.

Wybrane filmy:

Nitram - Oparta na faktach opowieść o mężczyznie, który w kwietniu 1996 roku zastrzelił 35 turystów odpoczywających w wakacyjnym ośrodku na Tasmanii.

Dokumenty:

Milan Kundera: Od żartu do nieistotności (Milan Kundera: from the Joke to Insignificance) - Życie Kundery jest owiana tajemnicą. Od 30 lat nie udziela wywiadu i nie pojawia się publicznie, więc dowiedzieć się czegoś o nim można jedynie z jego prac.

Premiery na HBO Max w kwietniu 2023 dzień po dniu