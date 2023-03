Wiosna w Disney+. Moc serialowych i filmowych premier w kwietniu

Jedną z najważniejszych premier Disney+ w kwietniu jest film "Piotruś Pan i Wendy" w reżyserii Davida Lowery’ego. To kolejna ekranizacja popularnej powieści pod tym samym tytułem, którą w 1911 r. napisał James Matthew Barrie. Film opowiada o Wendy Darling, dziewczynce, która nie chce pójść do szkoły z internatem, i Piotrusiu Panu, chłopcu, który nie chce dorosnąć. Wendy razem z Piotrusiem, braćmi i małą wróżką Dzwoneczkiem, leci do magicznej krainy, Nibylandii. Spotyka tam nikczemnego przywódcę piratów, Kapitana Haka i przeżywa ekscytującą przygodę, która odmieni jej życie. Na film niestety będzie trzeba poczekać - jego premiera zaplanowana jest na Disney+ 28 kwietnia.

Nowości Disney+ w kwietniu. Co warto obejrzeć?

Wcześniej, bo 5 kwietnia na Disney+ pojawią się wszystkie odcinki serialu "The Good Mothers". To serial, w którym śledzimy losy trzech kobiet: Denise (Gaia Girace) - córka Lei Garofalo (Micaela Ramazzotti), Maria Concetta Cacciola (Simona Distefano) i Giuseppina Pesce (Valentina Bellè), urodzone w jednej z najgroźniejszych rodzin włoskiej mafii. Historia pokazuje ich próby wyzwolenia się spod kontroli przestępców, współpracy z władzami i zapewnienia swoim dzieciom nowej przyszłości.

7 kwietnia na platformie zadebiutuje "Małe wielkie historie" - serial o kobiecie, której małżeństwo ledwo zipie, której córka prawie z nią nie rozmawia i której kariera pisarska nie istnieje. Kiedy więc przyjaciółka proponuje jej przejęcie rubryki z poradami, Clare uważa, że nie nadaje się do tej pracy.

19 kwietnia pojawi się również drugi sezon "Jak Poznałam Twojego Ojca" - to spinoff popularnej serii "Jak Poznałem Waszą Matkę". Tym razem śledzimy losy Sophie, która opowiada swojemu synowi jak poznała jego ojca.

22 kwietnia, w sam raz na Dzień ziemi, w Disney+ zadebiutuje nowy czteroczęściowy serial dokumentalny National Geographic "Sekretne życie słoni", wyprodukowany przez Jamesa Camerona, a narratorką jest Natalie Portman.

Pełna lista - nowości Disney+ kwiecień 2023

3.04

"Ślicznotka: Historia Brooke Shields"

5.04

"The Good Mothers"

Will Trent"

7.04

"Małe wielkie historie"

12.04

"Z Pamiętnika Samotnej Alkoholiczki - Sezon 2"

13.04

"Arranged"

"Best in Bridal"

"Bride and Prejudice"

"Broke-Ass Bride"

19.04

"Home Improvement" - sezony 1-8

"Jak Poznałam Twojego Ojca" - sezon 2

26.04

"Sam z Saksonii"

28.04