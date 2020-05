Takie filmowe nowości Wam się spodobają. Wstępna lista premier na HBO GO w czerwcu

Należy mieć oczywiście na względzie, że poniższa lista może (znacząco) ulec zmianie. HBO ma w zwyczaju zapowiadać wiele premier na łamach swojego serwisu HBO GO, a także wprowadzać do oferty online filmy i seriale, które są emitowane w klasycznej telewizji na kanałach HBO oraz Cinemax. W konsekwencji daty podane poniżej mogą ulec zmianie, podobnie jak i sama lista tytułów. Wielokrotnie jednak przekonywaliśmy się o tym, że duża część wstępnych zapowiedzi pokrywa się ze stanem faktycznym i premierami w HBO GO. Przyjrzymy się im bliżej.

Co nowego w czerwcu na HBO GO?

Już na początku miesiąca mają na nas czekać solidne premiery filmowe – wśród nich znajdzie się “Czarownica 2”. To kontynuacja hitu kinowego dla młodszych widzów z Angeliną Jolie, Michelle Pfeiffer oraz Elle Fanning w rolach głównych. W połowie czerwca dostępny będzie “Bliźniak”, w którym w podwójnej roli występuje Will Smith. Film miał słabe przyjęcie przez krytyków i widzów, lecz może okazać się dobrą rozrywką na leniwe popołudnie lub wieczór.

Kolejne nowości to “Gdzie jesteś, Bernadette?” oraz “Topielisko. Klątwa La Llorony”, który jest częścią uniwersum “Obecności” (co ciekawe, trzecia część tego filmu zmierza do kin). Fani “Zombieland” będą wniebowzięci, bo w HBO GO pojawi się druga odsłona “Zombieland. Kulką w łeb” z oryginalną obsadą.

W czerwcu kontynuowane będą też nowe seriale – cotygodniowe premiery odcinków takich seriali jak “Killing Eve”, “Stargirl”, “To wiem na pewno”, “Co robimy w ukryciu”. Wyczekiwana jest też zupełna nowości: “Dom Grozy: Miasto aniołów” z Evą Green. Całkiem możliwe, że pojawią się też nowe epizody “Doom patrolu” z DC Universe w USA.

Niemoralna propozycja 01.06 Film – 1993 Krętacze 01.06 Film – 2019 Axios 01.06 Serial, sezon 3, odcinek 5 El Cuento de las Comadrejas 01.06 Film – 2019 Czarownica 2 01.06 Film – 2019 Kolektyw 04.06 Film – 2019 Late Night 07.06 Film – 2019 Melancholijna dziewczyna 07.06 Film – 2019 Jaskółki nad Kabulem 13.06 Film – 2019 Balon 13.06 Film – 2018 Bliźniak 14.06 Film – 2019 Policja i rasizm (Black and Blue) 14.06 Film – 2019 Onkel 14.06 Film – 2019 Dafne 15.06 Film – 2019 Ne zha zhi mo tong jiang shi 20.06 Film – 2019 Gdzie jesteś, Bernadette? 21.06 Film – 2019 Bóg Fortepianu 21.06 Film – 2019 Perry Mason 22.06 Serial, sezon 1 Fete de famille 22.06 Film – 2019 Pani Lowry i syn 27.06 Film – 2019 Topielisko. Klątwa La Llorony 28.06 Film – 2019 Zombieland 2: Kulki w łeb 28.06 Film – 2019

Lista za Upflix.pl (na podstawie forum SatKurier i HBO GO)