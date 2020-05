Sprawdź premiery na Netflix w maju

Nowy polski serial Netflix „W głębi lasu” już w czerwcu

Prawdopodobnie najgłośniejszą w Polsce premierą na Netflix w czerwcu będzie serial „W głębi lasu„, którego zwiastun zadebiutował dwa dni temu. Jest to produkcja oparta na książce Harlana Cobena i jest jednym z wielu takich projektów, które powstają na całym świecie (Netflix zakupił prawa do zdecydowanej większości dzieł pisarza). W obsadzie zobaczymy Grzegorza Damięckiego, Adama Ferency i Agnieszkę Grochowską. Serial pokaże wydarzenia z lat 1994 i 2019 skupiając się na losach warszawskiego prokuratora, który stracił siostrę w niewyjaśnionych okolicznościach podczas letniego obozu. Po odnalezieniu cała w tym samym lesie sprawa zostaje wznowiona. Debiut już 12 czerwca.

Nowe seriale, filmy i dokumenty

W przyszłym miesiącu zobaczymy też ostatni 4. sezon „13 powodów” – serialu, który w debiutanckiej serii był dobrym powiewem świeżości. Po zamknięciu historii z książki zdecydowano się na kontynuację wątków w kolejnych sezonach, które wzbudzają raczej skrajne emocje. Jak będzie wyglądał finał? Przekonamy się już 5 czerwca.

Tydzień później 12 czerwca zadebiutuje nowa produkcja Spike’a Lee pt. „Pięciu braci” o czterech weteranach wojny w Wietnamie pochodzenia afroamerykańskiego. 19 czerwca premiera dokumentu „Ojciec, żołnierz, syn”: kameralny dokument na podstawie polecanej przez New York Times książki o życiu wojskowej rodziny na przestrzeni dziesięciu lat. Międzypokoleniowa analiza znaczenia poświęcenia, celu i amerykańskiego męstwa po wojnie. Reżyseria: Leslye Davis i Catrin Einhorn (19 czerwca).

W anglojęzycznych zapowiedziach listy są nieco obszerniejsze, bo zawierają także takie tytuły jak „Szpital Lenox Hill”, „A Whisker Away” oraz „Athlete A”. Pierwszy z nich pokaże z bliska pracę czterech ratujących życie ludzkie lekarzy ze szpitala Lenox Hill w Nowym Jorku (. Drugi z tytułów to anime opowiadające o losach Miyo Sasaki, która starając się zbliżyć do chłopaka, w których się zakochała, zamienia się… w kota. Jednak w pewnym momencie granice między jej osobowością i kocią naturą się zacierają i Miyo musi zrezygnować z ludzkiego życia… – ciekawa zapowiedź premiery na 18 czerwca.

Dokument „Athlete A” skupi się na skandalach w elitarnym świecie gimnastyki (24 czerwca). 5 czerwca premierę ma też mieć film „The Last Days of American Crime”, który bazuje na komiksie z 2009 roku. Jest to produkcja typu heist-movie z futurystycznym opakowaniu. W obsadzie znaleźli się Edgar Ramirez, Michael Pitt, Anna Brewster oraz Sharlto Copley.

„Zimna wojna” trafi (z powrotem) na Netflix?

Wśród nieoficjalnych zapowiedzi pojawia się też polski kandydat do Oscara „Zimna Wojna” Pawła Pawlikowskiego – wg. Upflix.pl film trafi na Netfliksa 1 czerwca, po tym jak w listopadzie zeszłego roku został wycofany, bo w ofercie pojawił się zbyt wcześnie. Ponadto 2 czerwca ma pojawić się 2. część 2. sezonu „Pełniejszej chaty”, 3 czerwca film „Lady Birds”, do którego Netflix nabył prawa, a 3 czerwca „Dorwa Gunthera”. Nie znamy jeszcze dat premier 3. sezonu „Dark”, 2. sezonu „The Politician” oraz „Transformers: War of Cybertron Trilogy”, które mogą pojawić się jeszcze w czerwcu na Netflix biorąc pod uwagę dotychczasowe zapowiedzi i premiery.