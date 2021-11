Oczekujemy premiery trzeciej części "Fantastycznych zwierząt", w których doszło do solidnego przetasowania, bo Grindelwalda zagra Mads Mikkelsen zastępujący Johnny'ego Deppa. Czy i jak wpłynie to na historię? Co wyniknie z planów pięciu filmów, a co studio będzie przygotowywać później? Biorąc pod uwagę ogromny rozmiar i potencjał uniwersum HP, jestem zdziwiony i zdruzgotany nieporadnością oraz opieszałością studia oraz samej Rowling - zamiast ciekawych nowych historii w książkach, komiksach, serialach, filmach i grach, fani otrzymują mało udane produkty, które nie wprowadzają nic nowego. Pisałem o tym wielokrotnie, więc powtórzę tylko jednym zdaniem: Harry Potter (jako uniwersum) powinien zostać skrupulatnie rozbudowany na tej samej zasadzie, co MCU czy Gwiezdne Wojny (oby z lepszym skutkiem).

Harry Potter: Turniej Domów Hogwartu na HBO GO

Ale zanim to nastąpi, o ile w ogóle nastąpi, HBO GO w poniedziałek 29 listopada zaserwuje nam magiczny teleturniej, w którym zmierzą się fani Harry'ego Pottera podzieleni na cztery domy: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw i Slytherin. Gracze będą mogli wykazać się wiedzą na temat świata czarodziejów, a na przestrzeni czterech odcinków poznamy zwycięski dom. Gospodynią i prowadzącą program będzie aktorka Helen Mirren, która w filmach nigdy nie wystąpiła. Dała nawet temu wyraz w wywiadach, więc jestem zaskoczony, że w ogóle ją wytypowano. A może Warner Bros. planuje produkcje, w której zagra istotną rolę i wtedy się wszystko wyjaśni?

20-lecie Harry'ego Pottera - specjalne programy HBO

Niezależnie od tego, jako fan serii na pewno sprawdzę Harry Potter: Turniej Domów Hogwartu - pierwszy odcinek pojawi się w poniedziałek 29 listopada, a kolejne będą debiutować co tydzień. Pamiętajcie też, że HBO zapowiedziało specjalny program z udziałem gwiazd wcielających się w najważniejsze role w filmach z serii, ale na premierę jeszcze zaczekamy, bo odcinek pojawi się 1 stycznia 2022 roku na HBO Max, a polska premiera nie została jeszcze potwierdzona.

Mam więcej nadzieję, że teraz całość nabierze trochę impetu i przez następne lata będą nam towarzyszyć premiery prawdziwych nowości. Pojawiają się też informacje, że stacja HBO i Warner Bros. rozważają nakręcenie serialu, którego akcja działaby się w uniwersum Harry'ego Pottera, ale nie wiemy nic na temat okresu. Pomysłów i szans na to, o czym mógłby opowiadać taki serial jest całe mnóstwo, bo eksplorowanych nie było historii założycieli Hogwartu, powstania Voldemorta czy okresu młodzieńczego Huncwotów. A przecież historia nie musi tyczyć tak istotnych postaci, bo zwykła produkcja na zasadzie procedurala opowiadająca przygody aurorów też byłaby zapewne bardzo przyjemna w odbiorze. Budżety seriali są teraz na poziomie, który z pewnością byłby wystarczający, by przygotować efekty specjalne (jakże niezbędne) zbliżonego do tego, co widzieliśmy w filmach lub dziś nawet nieco lepsze.

Pytanie, co zrobią Warner Bros. i HBO...?