Huawei zapowiada Harmony OS na przyszły rok i prezentuje EMUI 11

Huawei obiecało nam niemałą rewolucję — nowy, uniwersalny, system operacyjny, który napędzać będzie nie tylko smartfony, ale także inne „smart” urządzenia z ich portfolio, z których korzystamy każdego dnia. Alternatywa dla Google i Apple, rozwija się powoli, ale nie oznacza to wcale, że firma się poddaje — wręcz przeciwnie. Dwa lata po zapowiedziach, Huawei przedstawia Harmony OS 2.0, który w najbliższym czasie napędzać będzie coraz większą liczbę urządzeń domowych — a przynajmniej tego chciałaby chińska firma. W pierwszej kolejności Harmony OS trafi do telewizorów, smartwatchy oraz w systemów multimedialnych w niektórych samochodach. Firma liczy na to, że Harmony OS pojawi się na pierwszych smartfonach Huawei w przyszłym roku. W grudniu mają być dostępne pierwsze narzędzia SDK Harmony OS 2.0 przygotowane z myślą o urządzeniach mobilnych.

Huawei zaprezentowało także OpenHarmony — otwarty system wzorowany na Android Open Source Project. Firma chce, by z tego typu systemu korzystały także urządzenia z niewielką ilością pamięci operacyjnej. Jeszcze w tym miesiącu OpenHarmony otworzy się na urządzenia wyposażone w 128 KB – 128 MB pamięci RAM. W kwietniu przyszłego roku wsparcie zostanie rozszerzone o takie, wykorzystujące do 4 GB pamięci RAM, a do końca 2021 r. Huawei obiecuje całkowite otwarcie się OpenHarmony na urządzenia z pamięcią powyżej 4 GB RAM.

Uniwersalność Harmony OS niesie za sobą wiele korzyści — to przede wszystkim uniwersalne aplikacje automatycznie dostosowujące się do urządzenia na którym będą uruchomione. Bez względu, czy będzie to smartfon, telewizor, tablet, czy smartwach. Jedna aplikacja będzie dostosowywała swój interfejs do konkretnego typu wyświetlacza. Harmony OS będzie też wykorzystywało zaawansowane rozwiązania AI ułatwiające korzystanie z aplikacji w sytuacji, gdy bezpośredni dostęp do nich jest ograniczony (sterowanie głosowe).

Wraz z zapowiedziami nowej wersji Harmony OS Huawei pokazało EMUI 11. Nakładę systemową działającą z Androidem 10 i w jeszcze większym stopniu wykorzystującą autorskie rozwiązania Huawei, które mają pomóc w codziennym korzystaniu ze smartfona. Firma skupia się przede wszystkim na lepszym zarządzaniu ekranami, wielozadaniowości, bardziej przyjaznymi animacjami, czy nowym ekranie always-on displays (AOD) dającym użytkownikom dodatkowe opcje ustawień. EMUI 11 to także Multi-Screen Collaboration pozwoli na korzystanie z wielozadaniowości na kilku ekranach jednocześnie. Funkcja działa w obie strony i umożliwi m.in. szybkie przenoszenie treści z komputera Huawei/Honor na urządzenie mobilne. MeeTime również dostanie kilka usprawnień. Aplikacja pozwala na prowadzenie wygodnych rozmów wideo (także z kilkoma osobami jednocześnie) z dodatkową możliwością udostępniania widoku ekranu głównego smartfona. Wraz z udostępnieniem EMUI 11 MeeTime ma pojawić się także w Polsce.

Nie mogło też zabraknąć rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. W EMUI 11 pojawiają się dodatkowe ikony na pasku powiadomień informującą np. o tym, gdy aplikacje pobierają informacje o lokalizacji, mają dostęp do mikrofonu, czy kamery. System pozwoli na jeszcze dokładniejsze zarządzanie uprawnieniami i wyświetli historię próśb o dostęp z poszczególnych aplikacji. Nowością jest też ukryty album w bibliotece zdjęć, w którym można przechowywać zdjęcia i filmy prywatne. Dostęp do album będzie można dodatkowo zablokować, podobnie jak zapiski w aplikacji Memo.