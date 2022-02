Hakerzy sparaliżowali Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe od ponad tygodnia ma sparaliżowaną łączność. Ratownicy niosą pomoc, ale robią to trochę „po omacku”, bez systemów komputerowych. Służbowa komunikacja odbywa się za pomocą prywatnych maili i komórek. Nie działa również strona internetowa LPR.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zostało sparaliżowane atakiem ransomware i przestępcy chcą w ten sposób wymusić okup.

O sprawie pisze serwis niebezpiecznik.pl. Wg. relacji ratowników w nocy z 13 na 14 lutego przestały funkcjonować kluczowe systemy, w tym ten odpowiedzialny za przesyłanie informacji dotyczących interwencji.

W poniedziałek tydzień temu do baz w różnych miastach w Polsce dzwonili pracownicy działu IT LPR i prosili o jak najszybsze wyłączenie z prądu wszystkich serwerów.

Wedle nieoficjalnych informacji, ktoś z pracowników kliknął w załącznik zawierający złośliwe oprogramowanie.

Ponieważ sprawa trwa już tydzień, wygląda na to, że LPR zamiast płacić przestępcom, zdecydował się postawić system na nowo.

Na stronie LPR na Facebooku ukazał się dziś wpis z odniesieniem do całej sytuacji.

Dzień dobry!

Wybaczcie nasze piątkowe milczenie, ale toczymy walkę z niewidzialnym wrogiem, który próbował zagrozić naszemu wykonywaniu misji #latamybyratowac. Powoli się podnosimy i zapewniamy, że nasi Pacjenci mogą czuć się bezpiecznie. A Wam dziękujemy za troskę, bo wielu z Was zauważyło naszą nietypową absencję.

Z pozdrowieniami

Zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

W sobotę, 19 lutego, awaria sparaliżowała numer 112. Centrum Powiadamiania Ratunkowego potwierdziło, że operatorzy mieli problemy z zalogowaniem się do systemu. Działo się to w momencie, gdy nad Polską przechodziła potężna wichura. Problemy dotknęły również numeru 998. Dopiero wieczorem wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik poinformował o tym, że działanie linii zostało przywrócone do normalnego funkcjonowania.

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker przekazał, że w sobotę od północy do godz. 16 przyjęto rekordowe 180 tys. zgłoszeń na linię alarmową 112. Jego zdaniem właśnie to doprowadziło do spowolnienia systemu.