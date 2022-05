Code Europe - największa konferencja IT w Polsce powraca!

HELLO WORLD, na branżową mapę wydarzeń IT powraca konferencja Code Europe. Już na przełomie maja i czerwca tego roku odbędą się trzy, przepełnione merytoryką na najwyższym poziomie wydarzenia w: Trójmieście, Krakowie oraz w Warszawie.

Świat nowych technologii charakteryzuje się ciągłym rozwojem oraz tym, że nie zatrzymuje się nawet na chwilę - porównać go można do Nowego Jorku, czyli nowoczesnego miasta, które nigdy nie zasypia. 7 miesięcy to w świecie IT bardzo długo. Właśnie tyle czasu minęło od poprzedniej, jesiennej edycji Code Europe, więc bez śladu zwątpienia możemy stwierdzić, że naszym uczestnikom i prelegentom po raz kolejny nie zabraknie tematów do rozmów!

Code Europe to największa konferencja w Polsce, stanowiąca platformę do wymiany doświadczeń i opinii nt. najnowszych osiągnięć technologicznych pomiędzy TOPowymi firmami - czołowymi graczami rynku, testerami, programistami, deweloperami, pasjonatami i menedżerami IT.

Dlaczego Code Europe 2022 to wydarzenie, którego nie możesz przegapić? Pierwszym argumentem “za” jest z pewnością agenda - w trosce o najwyższy poziom warstwy merytorycznej, organizatorzy zaprosili do współpracy ekspertów, którzy zasilili szeregi Rady Programowej konferencji. Korzystając z ich wiedzy i doświadczenia, nakreślono kształt agendy Code Europe. Wiosenna edycja to dziesiątki prelekcji, odbywających się w ramach 6 ścieżek tematycznych:

Cybersecurity,

Infrastructure/DevOps,

Development Execution,

Future & Inspire,

Programming languages,

Data & AI.

Uczestnicy wydarzenia, w każdym z 3 miast, posłuchają wystąpień NA ŻYWO kilkudziesięciu prelegentów. Z sylwetkami części z nich można już zapoznać się na stronie Code Europe, jednak organizatorzy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa, stale poszerzając panel mówców. Podczas wiosennej konferencji nie zabraknie takich gwiazd świata IT, jak:

Walter Bright (twórca języka programowania D, kompilatora Zortech C++ oraz gry komputerowej Empire),

Misko Hevery (twórca Angular i AngularJS),

Michelle Mannering (Developer Advocate w GitHub, znana jako "Królowa Hackathonów"),

Bjarne Stroustrup (one and only, the creator of C++!).

Oprócz merytoryki na najwyższym, światowym poziomie, podczas konferencji IT zapewniona zostanie przestrzeń do networkingu oraz relaksu, dodatkowe atrakcje, a także food truck zone, pozwalający na zaspokojenie głodu (nie tylko wiedzy i rozwoju) i spróbowanie kuchni z różnych stron świata.

Code Europe to wydarzenie o niezwykłej skali, które pomimo najwyższego poziomu merytorycznego i wyjątkowej oprawy, nie mogłoby się udać gdyby nie jego odbiorcy - fascynaci i pasjonaci rynku IT, stale poszukujący nowych rozwiązań, wyzwań i możliwości rozwoju. To właśnie ich pozytywny feedback nt. dotychczasowych edycji okazał się głównym motywatorem dla organizatorów, od miesięcy pracujących nad eventem, który powinien być obowiązkowym dla każdego przedstawiciela świata IT.

Trwa sprzedaż biletów na tegoroczną edycję, w ramach której już tej wiosny odbędą się wydarzenia w 3 lokalizacjach:

Trójmiasto (Ulica Elektryków, Gdańsk) | 30 maja 2022

Kraków (Centrum Kongresowe ICE Kraków) | 1 czerwca 2022

Warszawa (PGE Narodowy) | 2 czerwca 2022

Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi newsami nt. nowych prelegentów i ich wystąpień? Koniecznie zaobserwuj Code Europe na Facebooku, Twitterze i LinkedInie.

Widzimy się już 30 maja oraz 1 i 2 czerwca!