Gwiazda hitu Netflix z poważnym wyrokiem. Wiek mu nie pomoże

Pamiętajcie Il-nam Oh, synaptycznego staruszka ze Squid Game, który podbił serca widzów koreańskiego serialu Netfliksa? Cóż, okazało się, że miłym emerytem to on jest tylko na potrzeby scenariusza. Mężczyzna został skazany za przestępstwo na tle seksualnym.

Sędzia uznał aktora za winnego, ale Yeong-su Oh przyznaje się tylko do części zarzucanych mu czynów

Il-nam Oh to w rzeczywistości Yeong-su Oh, czyli 79-letni aktor z pokaźnym stażem. Koreańczyk ma na koncie występy w ponad 200 sztukach teatralnych i licznych filmach oraz serialach – łącznie ponad 50 lat kariery. Na stare lata renoma legła jednak w gruzach, a wszystko przez oskarżenia aktorki, które wyszły na jaw w 2021 roku. Yeong-su Oh miał bowiem w 2017 roku dopuścić się nagannego zachowania względem kobiety, a dokładniej chwytania za rękę, całowania i nachalnego przytulania bez wyrażenia zgody drugiej strony. Do zdarzenia miało dojść w trakcie trasy jednego z przedstawień, w którym aktor brał udział.

Źródło: Netflix

Sędzia sądu rejonowego miasta Seongnam orzekł, że aktor jest winny zarzucanych mu czynów i wymierzył mu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Dodatkowo będzie musiał także odbyć 40 godzin przymusowej terapii łączonej z programem edukacji seksualnej. Mężczyzna przyznał się do trzymania kobiety za rękę, ale resztę zarzutów uważa za bezzasadne i zapowiedział, że złoży apelację.

Rola w Squid Game przyniosła koreańskiemu aktorowi nie tylko światową sławę, ale także sukcesy na lokalnym podwórku. Dzięki niej zdobył bowiem mu pierwszą w Korei Południowej nagrodę Złotego Globu dla najlepszego aktora drugoplanowego w serialu.

Źródło grafiki wyróżniającej: Netflix