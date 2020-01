No to już macie plany na weekend: GTA V trafiło do Xbox Game Pass

Grand Theft Auto V to jedna z najważniejszych gier wszech czasów — a już z pewnością tych, które przyniosły wydawcy najwięcej zysków. Ale kto grał, ten wie: dostępna na dwóch generacjach konsol oraz komputerach gra z otwartym światem od Rockstara to jedna z produkcji w których można utonąć na setki godzin — szczególnie jeżeli damy się porwać rozgrywce online. A dziś gra trafia do abonamentu Xbox Game Pass!

GTA V za darmo w abonamencie Xbox Game Pass już dostępny!

Tego nikt się nie spodziewał — Microsoft zrobił nam naprawdę fajną niespodziankę noworoczną serwując taki hit bez większych zapowiedzi i wcześniejszego budowania hype’u jak gdyby… była to ot taka produkcja, o której wszyscy zapomną po tygodniu. Prawdą jednak jest, że wcześniej niczego nie zapowiadał, ale bez wątpienia firma ma powody do dumy. No i oficjalne konto na Twitterze @XboxGamePass nie pozostawia złudzeń, że to ogromna sprawa: