Nikogo raczej nie trzeba przekonywać że nostalgia smakuje (naj)lepiej. I doskonale rozumiem wszystkich twierdzących, że takich gier już nie robią — bo sam regularnie sięgam po starocie (zwłaszcza z ery 16 bitowców) i jestem nimi nieustannie zachwycony. I nie mam tu na myśli wyłącznie produkcji które już znam i w które zagrywałem się przed laty, ale także tytuły po które sięgam pierwszy raz. Żyjemy w czasach przeładowania treściami. Zewsząd kuszeni jesteśmy promocjami, abonamentami i grami-usługami często opartymi na modelu free-to-play. Prawdopodobnie niewielu zdaje sobie sprawę z tego, jak wiele starych gier można obecnie legalnie zgarnąć całkowicie za darmo. Użytkownicy serwisu Pepper przygotowali pokaźną listę takich gier. Znalazło się na niej wiele hitów — m.in. Wolfenstein: Enemy Territory, POSTAL czy produkcje z serii Dizzy i Command & Conquer.

Klasyczne gry za darmo. Ogromna lista darmowych hitów

Warto zaznaczyć, że gry o których mowa nie są uczestnikami jednorazowych, czasowych, promocji — a zawsze czekają na zainteresowanych bez dodatkowych opłat. Ich twórcy postanowili udostępnić je wszystkim zainteresowanym całkowicie za darmo. Część gier dostępna jest w dwóch wersjach — na platformach Steam i GOG — tak sytuacja wygląda m.in. z Wolfenstein: Enemiy Territory czy FLASHOUT 3D: Enhanced Edition. Inne wymagać będą dedykowanych launcherów — to historia związana m.in. z obiema odsłonami StarCrafta, w którego nie zagramy bez konta Battle Net.

StarCraft wprowadził wiele nowych, rewolucyjnych rozwiązań, które na zawsze zmieniły oblicze strategii czasu rzeczywistego: diametralnie różne strony konfliktu, rzetelny balans mocy jednostek oraz mnogość opcji strategicznych połączona z łatwymi do opanowania zasadami. Dowiedz się, dlaczego w StarCraft nadal grają tysiące graczy na całym świecie, choć od jego premiery minęło ponad piętnaście lat.

Ale nie brakuje także gier, które można pobrać w formie plików... albo też uruchomić online — i to w wersjach na rozmaite platformy. Tutaj dość mocno wyróżnia się ulubieniec Dizzy, który "uwolniony" został dość tłumnie i wszyscy zainteresowani mogą częstować się całym zestawem tytułów z uroczym jajem w roli głównej. I to zarówno wersjami z ZX Spectrum, Amstrad CPC, DOS, Nintendo Entertainment System czy Segi Mega Drive.

Lista przygotowana przez społeczność Peppera to zbiór kilkudziesięciu gier, które dla wielu starszych graczy prawdopodobnie okażą się swoistym wehikułem czasu. Cóż mogę powiedzieć - prawdopodobnie gdyby nie to zestawienie, to niedzielnego wieczoru nie spędziłbym przy Lure of the Temptress od moich ukochanych Revolution Software. Lepsza okazja by nadrobić ten klasyk pewnie długo się nie powtórzy. A co najlepsze - te klasyczne gry przygotowe typu wskaż-i-kliknij w ogóle się nie zestarzały. Tak samo zresztą jak produkcje strategiczne, których na liście nie brakuje!