Gry z PS5 na PS4 dzięki Remote Play

Bardzo ciekawe informacje docierają do nas za pośrednictwem kilku znaczących serwisów – Eurogamera oraz IGN – ponieważ według nich na konsolach PlayStation 4 po ostatniej aktualizacji pojawiła się aplikacja PS5 Remote Play. Pozwala ona na streamowanie lokalne rozgrywki z konsoli PlayStation 5 na PlayStation 4 w ramach sieci Wi-Fi. Wspieranych jest kilka rozdzielczości (540p, 720p oraz 1080p), ale zabrakło 4K – przynajmniej na razie. Dla tych, którzy chcieliby przenieść rozgrywkę w możliwie najwyższej rozdzielczości do innego pomieszczenia za pomocą takiej funkcji, nie są to dobre wieści.

