Ponad 700 deweloperów gier indie zebrało się w jednym miejscu i stworzyli na itch.io specjalny pakiet, w którym znajdowało się ponad 900 gier niezależnych i trochę dodatków w postaci książek, gier RPG na tablety, przedmiotów do gier, komiksów, muzyki i wiele, wiele innych. Wszystkie dochody zostaną przekazane na organizacje charytatywne zajmujące się pomocą humanitarną w Ukrainie.

Ogromny bundle dostępny jest za minimum symboliczną kwotę 10 dolarów amerykańskich, co jak na niemal tysiąc gier jest fenomenalną ceną. W skład zestawu wchodzą takie produkcje jak polski SUPERHOT, Skatebird czy Backbone. Jest również sporo więcej naprawdę dobrych indyków, więc jeśli jesteście fanami gier niezależnych, powinniście się zainteresować.

The Bundle for Ukraine wspiera dwie organizacje charytatywne - Międzynarodowy Korpus Medyczny oraz ukraińską organizację Voices of Children, która świadczy usługi w zakresie zdrowia psychicznego dzieciom, które doświadczyły wojennej traumy.

Brandon Sheffield, założyciela Necrosoft Games i organizatora pakietu, mówi, że studio Sable Raw Fury specjalnie zarejestrowało się na platformie itch.io, aby udostępnić część swojej biblioteki gier w pakiecie dla Ukrainy. W opisie pakietu możemy przeczytać:

Jako twórcy gier chcemy tworzyć nowe światy, a nie niszczyć ten, który posiadamy. Dlatego zebraliśmy się, aby przedstawić ten pakiet charytatywny, aby pomóc Ukraińcom przetrwać tę gehennę i rozwijać się po zakończeniu wojny. [...] Jesteśmy po stronie Ukraińców i wszystkich ludzi na całym świecie, którzy gardzą wojną.

Jeśli jesteście zainteresowani The Bundle for Ukraine, musicie się pospieszyć. Pakiet gorących indyków będzie dostępny w sprzedaży do 18 marca.

Źródło: itch.io